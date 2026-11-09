La cantante Sasha Sokol cuestionó a quiénes la critican por no haber aceptado la disculpa pública de Luis de Llano y acusó que deberían invertir su tiempo en cuestionar e informarse.

La decisión que Sasha Sokol de 56 años de edad, tomó al rechazar la disculpa pública de Luis de Llano porque no fue cómo se pactó ante el juez, ha llevado a que las críticas a su caso crezcan en torno a la revictimización.

Sasha Sokol responde a sus críticos por el caso Luis de Llano

El caso de Luis de Llano que denunció Sasha Sokol en tribunales de la CDMX, sigue levantando polémica, pues ahora se le sumó la disculpa pública que la cantante rechazó por no seguir los lineamientos pactados ante el juez.

Ante ello, la cantante reconoció los distintos cuestionamientos que ella está recibiendo como víctima, así que decidió responder a sus detractores y llamándolos a mejor hacer preguntas críticas para entender su actuar.

“Si el tiempo que dedican a atacar lo dedicaran a hacer estas preguntas en internet, obtendrían respuestas objetivas”. Sasha Sokol, cantante.

Sasha Sokol enlistó cinco preguntas que hablan sobre el abuso infantil, sus testimonios como víctimas, edad promedio del abuso infantil, revictimización, culpa a los padres y porqué juzgar en lugar de comprender.

El post de Sasha Sokol en su cuenta de X se realizó el 8 de noviembre de 2026, siendo que un día después de haber publicado tiene 224 mil visualizaciones en la red social.