Aunque se ataquen, Wendy Guevara señaló que le da igual si la llaman en masculino o femenino.

Y aunque aseguró que esta era su forma de pensar, Wendy Guevara tuvo que pedir respeto en redes sociales.

Esta declaratoria, Wendy Guevara -de 30 años de edad- la realizó a poco haberse conmemorado el Día de la Mujer 2023.

En marzo del 2023, Wendy Guevara y Kimberly la más preciosa -de 32 años de edad- asistieron como invitadas al pódcast en YouTube número 29 de La Divaza.

Y durante su entrevista, Wendy Guevara señaló que le da igual si la llaman en masculino o femenino.

Pues aunque este tema es polémico para la comunidad LGBT y otros colectivos, la influencer aseguró que ella no se cree una “mujer 100 por ciento”.

“A mi me debe respetar mi decisión si yo no me creo una mujer al 100% y me gusta ser afeminada y tener (pene) y tener bubis, es mi pedo y es mi rollo y deben aceptarme como yo quiero”

Wendy Guevara