A Sofía Rivera Torres la sacó el público, pero está bien apuntada para regresar a La Casa de los Famosos México.

La segunda eliminada de La Casa de los Famosos México fue Sofía Rivera Torres -de 30 años de edad- quien formaba parte del cuarto del infierno.

Durante una entrevista con De Primera Mano, Sofía Rivera Torres reveló algunos detalles de La Casa de los Famosos México.

Sofía Rivera Torres contó que después de ser eliminada de La Casa de los Famosos México, la tuvieron un día más aislada, lo que fue muy difícil para ella.

La conductora asegura que estar en La Casa de los Famosos México fue una gran experiencia.

A su parecer, la siguiente en salir de La Casa de los Famosos México es Mariana ‘La Barby’ Juárez y le parecía increíble que todas las eliminadas fueran mujeres.

Por otra parte, Gustavo Adolfo Infante manifestó que no coinciden las semanas que dura el reality con los eliminados, y cree que van a meter a alguien de nuevo.

Sofía Rivera Torres expresó que de ser así, ella está más que dispuesta a volver entrar y hasta tendría su propia estrategia.

La también actriz asegura que su reingreso a La Casa de los Famosos México sería elección del público.

A pesar de que Sofía Rivera Torres era parte del cuarto del infierno, sus compañeros se fueron en su contra.

Es por eso que Sofía Rivera Torres contó que si regresara a La Casa de los Famosos México, se iría con el cuarto del cielo.

Sofía Rivera Torres tiene claro que si entra de nuevo a La Casa de los Famosos México, no se dejaría de nadie y menos de los del cuarto del infierno.

“Lo que sí no haría es llegar y agachar la cabeza, que me queda claro que de volver entrar eso me puede costar otra vez nominada y eliminada luego, luego”

Sofía Rivera Torres