A muchos no les está pareciendo la idea de que Wendy Guevara haya vuelto a estar en comunicación con Marlon Colmenarez, pues ya sienten que le dará baje con sus 4 millones de pesos.

Y es que el hecho de que hasta las amigas de Wendy Guevara -de 30 años de edad- desconfíen de Marlon Colmenarez ha dado mucho qué pensar.

Pero ¿cuáles son los planes de Wendy Guevara? Ella ya declaró -y frente a Marlon Colmenarez- lo que hará con sus 4 millones.

Las fans de Wendy Guevara andaban muy tranquilas hasta que volvió a parecer Marlon Colmenarez -de 25 años de edad- en la vida de la influencer.

Luego de que parte de Las Perdidas, declararan que no confiaban en Marlon Colmenarez y detallaron situaciones donde él dejaba ver su interés, los fans de Wendy Guevara no se tragan que esté con ella por cariño.

Aunque tienes que saber que, si eres un fan intranquilo por el dinero de Wendy Guevara, puedes dormir en paz, pues ya tiene planes con su lana y los dijo frente a Marlon Colmenarez.

En un encuentro que la influencer tuvo con medios de comunicación a su salida de Televisa, contó que haciendo cuentas de lo que debe de su casa, resultó que los 4 millones serán destinados a eso.

Pues así como lo dijo su amiga, Paolita Suárez -de 31 años de edad-, Wendy Guevara debe gran parte de su casa, por lo que actualmente estaría endeudada con un préstamo que pidió al banco.

Asimismo, Wendy Guevara dejó ver a los reporteros -mientras Marlon Colmenarez era el que estaba de conductor- que no le sobrará un solo peso, pues todo se irá a su casa.

“Si ya lo tengo que pagar, se me van a ir los 4 millones en la casa que tengo que pagar, entonces no me va a alcanzar para prestar ni pa dar”.

Wendy Guevara, influencer.