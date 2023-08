Wendy Guevara ganó La Casa de los Famosos México y ahora una triste Paola Suárez, deja ver que ya no son Las Perdidas, pues ella es la única que queda.

Tras salir victoriosa de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara -de 30 años de edad- dio declaraciones sobre Las Perdidas, el video con el que se hizo viral, pero también el grupo que formó.

Y es que parece ser que Wendy Guevara ya dejará a Las Perdidas y lo que Paolita Suárez -de 31 años de edad-, dijo, lo confirmaría.

Paola Suárez no fue a la fiesta de Galilea Montijo por una triste razón y no porqué no quisiera

Algunos están tachando a Wendy Guevara de que ya se le subió tras ganar La Casa de los Famosos México, luego de que en una conferencia de prensa, dejara ver que ya no estará con Las Perdidas.

El 14 de agosto, Wendy Guevara se presentó con el Team Infierno en una conferencia de prensa, mismo donde dejó claro que estaba presente ella, no Las Perdidas.

Y es que el reportero le cuestionó sobre los proyectos con Las Perdidas, por lo que la influencer trans tuvo que dejar claro “aquí está Wendy Guevara”.

Sin embargo, quiso dejar claro que ella está muy agradecida por el éxito que se formó tras el viral video, pero no ve que Las Perdidas quepan en este momento de su vida.

“La oportunidad que me dieron en La Casa de los Famosos México es aparte, pero no olvidándome de dónde fue que me hice conocida, pero creo que en este momento el proyecto de Las Perdidas no cabe aquí”.

Wendy Guevara, influencer.