Camila Sodi no estaba enterada del amparo que solicitó uno de los secuestradores de su madre y se mostró indignada por la situación.

Armando Figueroa, alias “El Duende”, fue uno de los procesados por el secuestro de Ernestina Sodi y Laura Zapata ocurrido hace 24 años.

Camila Sodi reacciona al amparo solicitado por uno de los secuestradores de su madre

A finales de agosto se podría realizar una audiencia de amparo solicitada por Armando Figueroa, uno de los secuestradores de Laura Zapata y Ernestina Sodi.

Camila Sodi se enteró de esta situación por los medios y se dijo sorprendida con la posibilidad de que sea liberado.

“No tenía ni idea de nada de esto que me estás diciendo, que fuerte noticia”, mencionó Camila Sodi mientras se mostraba indignada.

Ernestina Sodi, hermana de Thalía (Agencia México)

Laura Zapata y Ernestina Sodi fueron secuestradas el 22 de septiembre de 2002 mientras salían del Teatro San Rafael.

La actriz y la escritora estuvieron privadas de la libertad durante 45 días y los delincuentes pedían más de 87 millones de pesos.

El secuestrador de Ernestina Sodi y Laura Zapata fue procesado en 2004

Armando Figueroa, alias “El Duende”, fue uno de los delincuentes involucrados en el secuestro de Laura Zapata y Ernestina Sodi.

Este sujeto fue detenido en abril de 2003 y procesado al año siguiente, por lo que ha estado en prisión más de 20 años.

Laura Zapata reveló que recibió un citatorio para acudir a declarar, luego de que Armando Figueroa solicitara un amparo presuntamente para salir de prisión.

La actriz reveló que acudirá a dicha audiencia cuando terminen las vacaciones de los juzgados.

Asimsimo, expresó que se sentía revictimizada luego de que la citaran a declarar a más de 20 años de que ocurriera el secuestro.