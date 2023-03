Sabías que Xavier López “Chabelo”, quien murió hoy sábado 25 de marzo a los 88 años, participó como actor de doblaje en estas 2 películas de Disney.

A lo largo de su trayectoria, que comenzó a finales de los 50, el gran Xavier López “Chabelo” participó y derrochó talento en películas, telenovelas y programas de televisión.

Fue tal el reconocimiento que tenía el ”amigo de todos los niños” en la industria del entretenimiento, que tuvo la oportunidad de prestar su voz para importantes películas animadas de Disney.

Xavier López 'Chabelo', conductor. (Saúl López / Cuartoscuro)

Las 2 películas de Disney que contaron con la voz de Xavier López “Chabelo” fueron las siguientes:

Chicken Little (2005)

Coco (2017)

Xavier López “Chabelo” prestó su voz para la película ‘Chicken Little’ de Disney

En el año 2005, Xavier López “Chabelo” sería parte del elenco de doblaje que participarían en la cinta ‘Chicken Little’ de Disney, la cual fue dirigida por Mark Dindal.

“Chabelo” daría voz al personaje de “Buck Gallo”, el papá de Chicken Little, un joven pollito que junto a sus mejores amigos intenta salvar a su pueblo de una invasión extraterrestre.

Además de Xavier López Chabelo, Chicken Little en su versión doblada contó con la participación de Kalimba en el papel protagonista y el periodista deportivo David Faitelson.

Como dato curioso habría que señalar que el personaje de Xavier López “Chabelo” en Chicken Little se hizo un meme con las famosa frase: " Ya no, hijo, no te creo”.

Xavier López “Chabelo” fue actor de doblaje en Coco

El 2017, también traería la participación de Xavier López “Chabelo” como actor de doblaje; esta vez para la cinta ‘Coco’.

Disney volvería a confiar en el talento “Chabelo” para que le diera voz a uno de sus personajes de la exitosa cine que representaba a México y sus tradiciones de Día de Muertos, desde la animación.

En ‘Coco’, Xavier López Chabelo prestó su voz al oficial muerto que aparece en la trama cuando los Miguel y Héctor son enviados a la oficina de la policía en el mundo de los muertos.

Chabelo prestó su voz al guardia de seguridad en la película 'Coco', (Pixar Animation Studios / Walt Disney Pictures)

El guardia de seguridad cuya voz fue doblada por Xavier López “Chabelo” para la versión latina de ‘Coco’, como se recordará, deja libres a los protagonistas.

Cabe destacar que tanto en Chicken Little y Coco, el “amigo de todos los niños” usó su voz normal y no la que presentaba domingo a domingo en su ‘En familia con Chabelo’.