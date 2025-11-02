Aunque El Conjuro: Últimos Ritos se vendió como el final de la historia, todo indica que Warner Bros. tiene otros planes, pues ya le dieron luz verde a una nueva película de la saga.

Algo que era de esperarse, pues El Conjuro: Últimos Ritos fue un éxito en taquilla, por lo que Warner Bros. planea seguir exprimiendo la franquicia.

El Conjuro 4: Últimos Ritos (Warner Bros. Pictures)

Warner Bros. hará una precuela de El Conjuro: Últimos Ritos

A través de Variety se confirmó que Warner Bros. le dio luz verde a una precuela de El Conjuro, aunque no se mencionó exactamente en qué punto de la historia estará ubicada.

Recordemos que la franquicia de El Conjuro ya tiene varias precuelas con las películas de Anabelle y La Monja, que son parte del mismo universo.

Por otra parte, se dio a conocer que Rodrigue Huart sería el director, mientras que Richard Naing y Ian Goldberg serían los escritores; ellos ya han trabajado en otros proyectos de la franquicia.

No se sabe si James Wan, creador y productor de la saga, será parte de este proyecto o lo dejará para enfocarse en otras cosas.

Tampoco hay detalles si veremos de regreso a Vera Farmiga y Patrick Wilson, quienes han protagonizado las películas principales.

Warner Bros. prepara más proyectos de El Conjuro

Además de la precuela ya aprobada, Warner Bros. ya está preparando más proyectos de El Conjuro, para seguir expandiendo el universo y la franquicia.

Se sabe que a través de HBO Max, Warner Bros. ya está preparando una serie de El Conjuro, la cual mostrará eventos alrededor de las películas.

Es decir, su historia (o historias) serán paralelas a lo que se puede ver en los diferentes filmes de la franquicia, con el fin de dar más contexto a la saga.

Aunque ya está aprobada, no se han dado más detalles de esta serie, como su duración, fecha de estreno, elenco o staff de producción.