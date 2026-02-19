La nueva película de terror Keeper, cuyo título en México quedó como Líbralos del mal, es dirigida por Osgood Perkins y protagonizada por Tatiana Maslany, se estrena en cines este 19 de febrero de 2026 y te decimos si vale la pena verla.

Y es que Líbralos del Mal cuenta con una propuesta atmosférica y desconcertante que ya ha dividido opiniones entre críticos y espectadores, pero eso sí: ha provocado una conversación en torno a ella, por lo que te decimos sí vale la pena en esta reseña de 5 puntos:

Líbralos del mal apuesta por un terror psicológico y surrealista Las actuaciones, en especial la de Maslany, sobresalen en esta cinta Los visuales y la atmósfera en donde se desarrolla Líbralos del Mal, te hacen sentir el encierro en medio de tanta libertad Aunque apuesta por el thriller psicológico, cuenta tiene elementos sobrenaturales que le puede restar puntos El final no logra sostenerse, siendo un guion confuso e irregular

Líbralos del mal apuesta por un terror psicológico y surrealista

A primera vista, la nueva película de Tatiana Maslany, Líbralos del mal, parece un relato más de terror en una cabaña aislada, pero conforme la cinta va avanzando, te das cuenta que en realidad apuesta por lo psicológico, lo surrealista y lo inquietante por encima de los sustos tradicionales.

Es decir que no es una película de sustos fáciles, pues en realidad el terror depende más del clima, lo surrealista y la sensación de paranoia que la protagonista está experimentando,

Es por eso que para muchos, la ambigüedad en Líbralos del mal, es parte de su encanto y lo que ha hecho que genere conversaciones en redes y entre los críticos de cine.

Líbralos del mal (Wayward Entertainment)

Las actuaciones, en especial la de Maslany, sobresalen en esta cinta

Tatiana Maslany carga gran parte de la película sobre sus hombros al interpretar a Liz, una mujer que debe enfrentar la soledad, el miedo y visiones cada vez más perturbadoras cuando su pareja la deja sola en una cabaña remota.

Es por eso que la interpretación de Maslany es tan convincente y mantiene el interés incluso en los momentos más ambiguos, logrando destacarse por encima de las demás, haciendo que te interés en saber qué está pasando dentro -o fuera- de esa cabaña.

Líbralos del mal (Wayward Entertainment)

Los visuales y la atmósfera en donde se desarrolla Líbralos del Mal, te hacen sentir el encierro en medio de tanta libertad

Una de las cosas que más destacan en Líbralos del mal, sin duda alguna son los visuales y es que Perkins vuelve a demostrar su habilidad para generar tensión con el uso del espacio, la estructura de la cabaña y el entorno boscoso.

Si bien este ya es un ambiente que genera un poco de ansiedad al estar en un entorno desconocido y bastante tranquilo al principio, lo que hace la película es desmenuzar un terror más sugerido que explícito.

Líbralos del mal (Wayward Entertainment)

Aunque apuesta por el thriller psicológico, cuenta tiene elementos sobrenaturales que le puede restar puntos

Líbralos del mal no es una película que se aleje de las fallas, pues aunque tiene una premisa interesante para el género del terror, la falta de respuestas claras y el enfoque más psicológico que de terror tradicional hacen que esta película sea de “gusto adquirido”.

Aunque Líbralos del mal incluye momentos intensos y terroríficos, violencia visual y un tono oscuro, en algunos momentos puede resultar confusa, y desconcertante, especialmente rumbo al tercer acto y durante el clímax, el cual puede más bien sentirse anticlimático con las explicaciones de lo que estuvo ocurriendo en la cabaña.

Líbralos del mal (Wayward Entertainment)

El final no logra sostenerse, siendo un guion confuso e irregular

La principal crítica en Líbralos del mal es que, aunque la premisa es atractiva, el guion se tambalea rumbo al final, cuando intenta explicar lo inexplicable y pierde parte de su misterio y el encanto que, al principio de la película logra enganchar a las audiencias.

Lo cual puede resultar en algo bastante frustrante para quienes prefieren narrativas concretas, explicativas y especialmente, finales cerrados con una explicación que haga sentido, aunque no siempre tenga lógica; sin embargo, en Líbralos del mal no logra ni una ni otra.

Pero ¿Líbralos del mal vale la pena? Lo mejor y más rescatable de esta nueva entrega de terror sin duda alguna es la actuación de Tatiana Maslany, la atmósfera inquietante, y terror psicológico bien trabajado durante los primeros dos actos.

Sin embargo, el guion se vuelve irregular hacia el final, especialmente durante el clímax, por lo que puede sentirse que la narrativa es confusa o que incluso no se llega a una resolución satisfactoria o explicativa.