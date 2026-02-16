Caminos del Crimen de Sony, dirigida por Bart Layton, se presenta como una de las adaptaciones más ambiciosas de la obra de Don Winslow, contando con un elenco multiestelar encabezado por Chris Hemsworth.

Con un guion que busca equilibrar la fidelidad al material original con una narrativa cinematográfica, Caminos del Crimen se alza como una de las mejores opciones de este mes de febrero.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Caminos del Crimen tiene una trama que te atrapa desde el inicio El elenco de Caminos del Crimen es un gran acierto Los temas que maneja Caminos del Crimen te dejan satisfecho El estilo de Caminos del Crimen recuerda a los antiguos filmes de policías Las subtramas de Caminos del Crimen no llegan a encajar bien

Caminos del Crimen tiene una trama que te atrapa desde el inicio

Caminos del Crimen tiene una trama que te atrapa desde el inicio, algo importante en este tipo de películas de crímenes y policías.

La historia se centra en Davis, un criminal que planea un golpe maestro siguiendo un código personal. Su camino se cruza con el de Sharon, quien busca escapar de una vida marcada por la monotonía y la presión corporativa.

Al mismo tiempo que son perseguidos por el Detective Lou Lubesnick, quien ve en Davis la oportunidad de redimirse tras años de fracasos profesionales.

Así, la narrativa se construye como un juego de espejos; el ladrón y el detective son reflejos distorsionados uno del otro, ambos movidos por la necesidad de demostrar algo, de dejar huella.

Mientras la corredora de bolsa funciona como catalizador emocional, mostrando que la ambición y el deseo de escapar no son exclusivos del mundo criminal.

Caminos del Crimen (Sony)

El elenco de Caminos del Crimen es un gran acierto

El elenco de Caminos del Crimen es un gran acierto, pues está lleno de estrellas, quienes dan una de sus mejores actuaciones, quitándose de estigmas pasados en algunos casos.

Chris Hemsworth encarna a Davis, un ladrón de joyas con carisma y ambición desbordante, alejándose de las actuaciones ridículas que le habían dado y entregando una de sus mejores interpretaciones.

Mark Ruffalo interpreta al detective Lubesnick, aportando humanidad y obsesión a su personaje, mostrando nuevamente su versatilidad con todo tipo de historias.

Halle Berry en el papel de Sharon, una corredora de bolsa atrapada en su rutina, se convierte en el eje emocional de la trama, y también en uno de los mejores personajes de la carrera de la actriz.

Caminos del Crimen (Sony)

Los temas que maneja Caminos del Crimen te dejan satisfecho

Si bien no se trata de una película “filosófica”, los temas que maneja Caminos del Crimen te dejan satisfecho, pues muestra un poco la dualidad de la moral humana.

No hay héroes ni villanos absolutos; Davis roba, pero lo hace con un código ético; el detective persigue la justicia, pero sus métodos rozan la obsesión destructiva; Sharon busca libertad, pero su alianza la coloca en un terreno ambiguo.

Esta ambigüedad conecta directamente con la tradición del cine noir y los thrillers de los años 70 y 90, donde “buenos y malos” eran más por denominación que algo real.

Se trata de presentar a los protagonistas como seres humanos, no caricaturas que solo cumplen un objetivo único dentro de un arco dramático.

Caminos del Crimen (Sony)

El estilo de Caminos del Crimen recuerda a los antiguos filmes de policías

Para quienes gusten de las películas clásicas, el estilo de Caminos del Crimen recuerda a los antiguos filmes de policías, en lo que se refiere a su estética.

Bart Layton apuesta por una estética elegante; persecuciones en autos clásicos, relojes de lujo, planos amplios de Los Ángeles como ciudad vibrante y despiadada.

Mientras que la música, con reminiscencias de jazz y electrónica minimalista, refuerza la atmósfera de sofisticación y tensión.

Aunque se enmarca en la época actual, la película tiene estos esbozos a la era dorada del cine de gangsters que hace que sea más disfrutable y pone la atmósfera adecuada para el desarrollo de la historia.

Caminos del Crimen (Sony)

Las subtramas de Caminos del Crimen no llegan a encajar bien

Lamentablemente, no todo es perfecto en la película. Las subtramas de Caminos del Crimen no llegan a encajar bien, perdiendo impacto en algunos momentos clave de la obra.

La manera en cómo se van uniendo las historias se siente pesado conforme avanza la trama, en algunos casos hasta forzado, a pesar de lo bien construido que está el relato principal.

Aunque se quiere dar una conclusión impactante, con todos los personajes poniendo de su parte para cerrar la trama general y la personal, no alcanza el impacto esperado.

Esto no afecta a la percepción general de la obra, pero sí deja un poco decepcionada a la audiencia que espera algo con más peso específico.

Caminos del Crimen (Sony)

¿Vale la pena Caminos del Crimen?

Caminos del Crimen es un thriller que combina elegancia visual, tensión narrativa y dilemas morales. No pretende ofrecer héroes claros, sino mostrar cómo cada decisión abre un nuevo camino hacia la ambición y el crimen.

Con Caminos del Crimen, Bart Layton logra un filme que dialoga con clásicos del género, pero con un estilo contemporáneo que lo hace relevante en 2026; siendo una gran opción para el segundo mes del año.

Fuera de ciertos problemas narrativos mínimos en el tramo final, la obra se sostiene muy bien en prácticamente todos los aspectos.

En definitiva, Caminos del Crimen invita a reflexionar sobre la delgada línea entre ética y deseo, y que se posiciona como una de las adaptaciones literarias más interesantes del año.