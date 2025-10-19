Tron: Ares sigue mal y de malas, pues en su segunda semana fue derrotada por Teléfono Negro 2. Con un estreno no tan fuerte, fue suficiente para ganarle a la película de Disney.

Por su parte, Him: El Elegido y Demon Slayer: Castillo Infinito se comienzan a ir de la salas de cine, aunque con resultados totalmente opuestos.

Teléfono Negro 2 supera a Tron: Ares y es el primer lugar de taquilla

El estreno fuerte de esta semana es Teléfono Negro 2 de Universal, la cual hizo lo suficiente para quitar a Tron: Ares del primer lugar con 771 millones de pesos.

Si bien no son números abultados para Teléfono Negro 2, son más que decentes tomando en cuenta que tiene un presupuesto de 551 millones de pesos.

Esto quiere decir que la película de Universal necesita unos 1.6 mil millones de pesos para entregar ganancias, algo que podría lograr en las próximas semanas, pues no tiene competencia fuerte hasta Predator: Badlands .

Además, la llegada de la temporada de Halloween y Día de Muertos podría potenciar sus números para alcanzar o quedar cerca de esa cifra.

Teléfono Negro 2 (Blumhouse)

Tron: Ares no pudo hacer nada contra la taquilla de Teléfono Negro 2

En su segundo fin de semana, Tron: Ares recaudó solo 202 millones de pesos, lo que la mandó al segundo lugar detrás de Teléfono Negro 2; en total, la película de Disney lleva 1.8 mil millones de pesos.

Aún así, Tron: Ares está lejos de ser un éxito debido a su presupuesto de (3.3 mil millones de pesos, necesitando unos 11 mil millones de pesos para tener buenas ganancias, algo que no alcanzará.

Debido a este fracaso, reportes señalan que Disney habría puesto en la congeladora todos los planes que tiene con la saga Tron; al grado de que se habla de venderla o esperar varios años antes de aprobar otro proyecto.

Algo que en realidad no sorprende, pues Tron nunca ha sido una franquicia que genere dinero, teniendo taquillas muy bajas (o regulares en el caso de Tron Legacy).

Tron: Ares, película de Disney ( Walt Disney Pictures)

Teléfono Negro 2 le da el adiós a Him: El Elegido y Demon Slayer: Castillo Infinito

Las películas que se despiden esta semana con la llegada de Teléfono Negro 2, son Him: El Elegido y Demon Slayer: Castillo Infinito, aunque con resultados opuestos.

Him: El Elegido logró una taquilla de apenas 496 millones de pesos, mucho más baja que Teléfono Negro 2 en su estreno, siendo un rotundo fracaso; su presupuesto fue de los mismos 496 millones de pesos, por lo que necesitaba unos 1.6 mil millones de pesos para ser un éxito.

Por su parte, Demon Slayer: Castillo Infinito se va con unos sorprendentes 11.7 mil millones de pesos en todo el mundo, con el récord de ser la película animada más taquillera de 2025 al momento , y derrotando de paso a DC y Marvel.

Sin embargo, esto podría no ser lo último que veamos de los cazadores de demonios, pues aún está pendiente su estreno en China, el cual le daría un último empuje a su taquilla.