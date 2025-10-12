Disney suma otro fracaso a su ya larga lista de los últimos año; aunque Tron: Ares es primer lugar de taquilla, su recaudación es menor a la hecha por Morbius, siendo el peor estreno de Jared Leto.

Por su parte, Dwayne Johnson no levanta con The Smashing Machine, la cual también es su película con peor recaudación en su carrera; mientras que Good Boy se convierte en un éxito.

Tron: Ares abrió con una taquilla por debajo de Morbius

En su primer fin de semana, Tron: Ares hizo 1.1 mil millones de pesos en todo el mundo, siendo la película con peor estreno en la carrera de Jared Leto.

Pues Morbius hizo 1.5 mil millones de pesos cuando llegó a cines.

Jared Leto en Tron: Ares de Disney (Disney)

Lo curioso es que esos 1.1 mil millones de pesos hacen que Tron: Ares sea la película de la franquicia con mejor estreno en su historia, lo que demuestra que esta saga en realidad nunca ha tenido impacto en el público en general.

El fracaso en taquilla está más que consumado, pues el presupuesto de la obra es de 3.3 mil millones de pesos, por lo que necesita alrededor de 11.1 mil millones de pesos para entregar ganancias.

Cifra que no alcanzará a pesar de que no tiene competencia fuerte hasta el estreno de Predator: Badlands.

The Smashing Machine comparte el mismo destino de Tron: Ares en taquilla

Quien tampoco la está pasando bien en taquilla es The Smashing Machine de Dwayne Johnson. Al igual que Tron: Ares, la película tiene la peor recaudación en la carrera de su protagonista.

Al momento, The Smashing Machine tiene una taquilla de 204 millones de pesos, de un presupuesto de 929 millones de pesos; para tener ganancias necesita unos 2.7 mil millones de pesos.

El caso con Dwayne Johnson es que su película ha tenido muy buenas reseñas por parte de la crítica ; sin embargo, no está conectando con la audiencia en general.

Además de que la imagen de “The Rock” está bastante manchada debido a una carrera llena de películas genéricas, además de sus actitudes recientes con los fans, acciones y declaraciones dentro de la WWE.

The Smashing Machine (A24)

Good Boy tiene menor taquilla que Tron: Ares y ya es un éxito

La única película que ha logrado destacar en lo que llevamos de octubre de 2025 es Good Boy, la película de terror del “perrito”, pues ya tiene 74 millones de pesos de un presupuesto de 42 millones de pesos.

Con menor recaudación que Tron: Ares, Good Boy ya es un éxito .

Good Boy solo necesita alrededor de 185 millones de pesos para entregar ganancias, números muy bajos si se compara con Tron: Ares y bastante alcanzables en este momento.

Pues la película aún no se estrena fuera de Estados Unidos y sus números se podrían potenciar con la llegada del Halloween y Día de Muertos.

Así que Indy “the dog” le ha ganado sin problemas la batalla a Jared Leto y Dwayne Johnson en su propio terreno.