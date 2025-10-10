Tron: Ares de Disney ya se estrenó en cines de todo el mundo, aunque su calificación en Rotten Tomatoes está dando de qué hablar, a pesar de que ya superó a Legacy.

Todo porque Tron: Ares ha sido reprobada por la crítica; pero la audiencia está amando esta tercera parte de la saga.

Jared Leto en Tron: Ares de Disney (Disney)

Tron: Ares reprobó y aún así superó a Legacy en Rotten Tomatoes

Tron: Ares tiene un pésimo 56% de aprobación en Rotten Tomatoes por parte de la crítica; curiosamente, con esto supera el 51% de Legacy.

Siendo Tron: Ares la segunda película con mejor puntuación de la trilogía en Rotten Tomatoes, solo detrás de la primera entrega de 1982.

La cual curiosamente tampoco tiene un gran promedio, pues Tron apenas si alcanzó un 61% de aprobación, lo que demuestra que esta saga nunca ha empatado con el gusto de la crítica.

De ahí que siempre se le vea como algo más de nicho y de culto, lo cual ha provocado que nunca tenga un buen rendimiento en taquilla.

A pesar de esto, sorprende que Disney siga insistiendo con esta franquicia, pues a pesar de que no recauda mucho e incluso pierde dinero, cada cierto tiempo se estrena una nueva entrega.

Calificación Tron: Ares en Rotten Tomatoes (Especial)

Tron: Ares provoca otra pelea entre crítica y audiencia en Rotten Tomatoes

La audiencia está amando a Tron: Ares en Rotten Tomatoes, dándole un increíble 85% de promedio.

La audiencia en Rotten Tomatoes señala que si bien Tron: Ares no cuenta con una gran historia, los efectos visuales son algo increíble que vale la pena verla en cines.

Lo irónico del caso es que es ese mismo argumento el que ha usado la crítica para reprobar a Tron: Ares, señalando que es mucho espectáculo, pero poca sustancia.

Es decir, que la película busca más apantallar con su diseño de arte, que con una historia bien contada y personajes desarrollados.

Algo que curiosamente siempre ha sido el talón de Aquiles desde la primera entrega, con visuales impresionante, pero tramas muy flojas.