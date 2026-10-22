Se confirmó que la gira Together, Together de Harry Styles llegará a la pantalla grande con un documental.

La cinta se centrará en la histórica residencia de 30 conciertos que el cantante de Adore You tiene en Madison Square Garden, Nueva York, la cual concluye el próximo sábado 31 de octubre de 2026.

Esto se sabe del documental Together, Together de Harry Styles

De acuerdo con el medio Variety, el documental Together, Together de Harry Styles será dirigido por John Wilson.

El estilo de John Wilson es conocido por realizar piezas íntimas y de observación social.

Se le recuerda por las series de HBO: How To with John Wilson y The History of Concrete, además de diversos cortometrajes.

Harry Styles (Harry Styles)

El material mostrará una mezcla de actuaciones en directo y una mirada al mundo del ex One Direction.

La película tendrá historias tanto de Harry Styles como de sus seguidores y personas que trabajan con él.

Se sabe que Together, Together está siendo producido por el propio Harry Styles, Universal Pictures Content Group y Peanut World Pictures.

Hasta el momento, no se cuenta con fecha de estreno oficial para el documental.

La producción se encuentra en desarrollo y se espera que llegue en algún punto del 2027 a los cines de todo el mundo.