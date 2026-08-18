Los seis conciertos de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros, de la Ciudad de México (CDMX), dejaron una derrama estimada de más de 2 mil 094 millones de pesos a la capital del país.

“Tan sólo en los últimos conciertos de Harry Styles, la Canaco CDMX proyectó que las seis fechas del cantante británico dejarían una huella económica sin precedentes en la capital, con una derrama total estimada en más de 2,094 millones de pesos.” Harry Styles

La gira “Together, Together” del cantante británico impulsó el boletaje, la hotelería y el consumo local, favoreciendo tanto a pequeñas como a medianas empresas.

Harry Styles se une a otros artistas que también han dejado importantes derramas económicas en la CDMX, entre ellos:

Conejo Malo

BTS

Taylor Swift

Rosalía

Harry Styles (Harry Styles )

Harry Styles deja derrama en boletaje, hotelería y consumo local

Como gesto de agradecimiento por el éxito obtenido, Harry Styles regaló órdenes de churros a cientos de fans en la icónica churrería El Moro, en la CDMX, durante la tarde del 17 de agosto de 2026.

De acuerdo con publicaciones en redes sociales, el equipo del cantante pagó al restaurante 150 mil pesos para que sus fans pudieran disfrutar del postre mexicano en la alcaldía Coyoacán.

Sin embargo, la derrama de Harry Styles fue mucho más allá al registrar 2,094 millones de pesos. De acuerdo con la Canaco, la actividad económica se estaría distribuyendo de la siguiente manera:

Venta de boletos: 1.638 millones de pesos

Hospedaje: 299 millones 698 mil pesos

Gastronomía: 156 millones de pesos

Harry Styles (Instagram/@harrystyles)

Más artistas dejaron importantes derramas económicas en CDMX

Al igual que Harry Styles, otros artistas que también han dejado derramas importantes son: