El cantante británico y ex One Direction, Harry Styles está regalando churros en El Moro y aún puedes conseguirlos este 10 de agosto.

Dinámica de Harry Styles regalando churros en El Moro que comenzó este domingo 9 de agosto y que ha sido un gran éxito.

Y por lo que continuará solo este lunes 10 de agosto como agradecimiento de Harry Styles, tras un par de semanas en su estadía en México por sus concierto en el Estadio GNP Seguros.

Así podrás conseguir churros de El Moro que regala Harry Styles; tienes hasta este 10 de agosto

Será muy fácil conseguir churros de El Moro cortesía de Harry Styles, pues solo tendrás que ir por ellos hoy 10 de agosto.

Con ello, deberás acudir a El Moro, sucursal la Condesa a partir de las 8:00 am y hasta agotar existencias y pedir en caja la cortesía de Together, Together de Harry Styles.

Recuerda que la sucursal Condena de El Moro es la única con churros gratis por Harry Styles, misma que esta ubicada en avenida Michoacán 27, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc, junto a Parque México.

Y listo con ello, tendrás tus churros de El Moro cortesía de Harry Styles, recuerda acudir lo más temprano que puedas, ya que este regalo del ex One Direction ha acaparado la atención de sus fans con largas filas y agotando la existencia de este delicioso postres.