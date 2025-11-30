Se ha revelado que ante el éxito que tuvo Deadpool y Wolverine en 2024, ambos personajes de Marvel podrían aparecer en las nuevas películas de Avengers.

Estamos hablando de los estrenos de Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars.

Deadpool y Wolverine podrían regresar a las películas de Avengers

Forbes reporta que ante el éxito de Deadpool y Wolverine que tuvo Marvel en 2024, ambos personajes interpretados por Ryan Reynolds y Hugh Jackman podrían regresar para las nuevas películas de Avengers:

Avengers: Doomsday

Avengers: Secret Wars

El soundtrack de Deadpool y Wolverine (Marvel Studios)

De acuerdo con la información, Deadpool y Wolverine fue uno de los grandes éxitos de Marvel, pues logró recaudar mil 340 millones de dólares, convirtiéndose en la única película del UCM y de Disney en rebasar los mil millones de dólares.

Siendo este el principal incentivo para que ambos personajes, Deadpool y Wolverine, regresen juntos a ambas películas de Avengers que el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) tiene planeado para el 2026 y 2027.

Además, cabe recordar que en la película de Deadpool y Wolverine del 2024, fue una de las que más jugó con el concepto del multiverso en el UCM; sabiendo que este será uno de los temas principales en las películas de Avengers, parecería bastante obvio que ambos personajes regresaran a ambas películas.

Aunado a esto, recientemente Hugh Jackman habló sobre su participación en Marvel como Wolverine en The Graham Norton Show, asegurando que jamás volvería a decir “nunca más” a salir nuevamente como el popular personaje de los X-Men.

“Quizás. Nunca más diré ‘nunca’. Llevo diez películas, así que creo que tienen suficiente para una versión de mí hecha con inteligencia artificial”.” Hugh Jackman

De momento, habría que esperar la confirmación por parte de Marvel, aunque conociéndolos, es posible que esta “sorpresa” sobre el regreso de Deadpool y Wolverine en sus dos películas de Avengers, sea uno de los “secretos” que se estén guardando bajo las mangas hasta su estreno.