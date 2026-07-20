Disney ya tiene en puerta su próximo remake live action con La Princesa y el Sapo, película lanzada en 2009 que es muy querida por los fans en la actualidad.

Además, La Princesa y el Sapo tiene el reconocimiento de ser la última película animada tradicionalmente de Disney, lo cual pone altas las expectativas en el remake live action.

La Princesa y el Sapo (Disney)

Colman Domingo escribiría el live action de La Princesa y el Sapo

De acuerdo con el reporte de Deadline, Disney ya habría movido sus piezas con el live action de La Princesa y el Sapo, buscando a Colman Domingo para que sea el guionista.

Él escribiría el guion del live action junto a Robert O’Hara, conocido director y escritor de teatro.

De momento, no hay más detalles de este remake, pues todo apenas se encuentra en fase de planeación, dando las primeras pláticas con las personalidades mencionadas.

Eso también significa que no hay un elenco elegido o director, pues primero se quiere asegurar a los escritores, para evolucionar a partir de ese punto.

No obstante, parece que hay optimismo entre las filas de Disney para avanzar de buena manera con este remake de una película tan querida.

La Princesa y el Sapo (Disney)

¿Cuándo se estrenará el live action de La Princesa y el Sapo?

Dado que se trata de un proyecto apenas en planeación, el live action de La Princesa y el Sapo no tiene una fecha de estreno como tal.

Por los tiempos de producción actuales, La Princesa y el Sapo podría llegar hasta después del 2030, por lo que los fans tendrán que tener mucha paciencia con este remake.

Tampoco olvidemos que de momento Disney está metido en otros live action, como el de Enredados y Hércules, los cuales llevan varios años en el tintero y apenas están avanzando.

Sin olvidar que ya se anunció la secuela del live action de Lilo & Stitch, luego del gran éxito que fue este remake en 2025.