The Black Phone 2 se confirma; te damos los detalles sobre la fecha de estreno, tráiler y hasta el reparto ¿será que Ethan Hawke regresa a protagonizarla?

La productora Blumhouse ha dado a conocer que tras el éxito de su tenebrosa película que fuera estrenada en 2022 y protagonizada por el actor Ethan Hawke, habrá The Black Phone 2.

Tenebrosa película que ya ha revelado algunos detalles para los seguidores que esperan con ansias The Black Phone 2, tras la buena aceptación del público y la crítica favorecedora.

The Black Phone 2 se confirma con el regreso de su reparto y entreno en 2025

Será en el año 2025 cuando la secuela de la tenebrosa película, The Black Phone 2 se estrene en cines, así lo ha precisado la productora Blumhouse a través de la revista Deadline.

Ya que la fecha precisa para el estreno en cines de la tenebrosa película The Black Phone 2, si es que no se presentan inconvenientes o retrasos, será el 27 de junio de 2025.

Asimismo, se sabe que The Black Phone 2 estará contando con su reparto original, por lo que veremos nuevamente a Ethan Hawke -de 53 años de edad- como The Grabber o El Raptor.

Además, estará de regreso en The Black Phone, 2 la tenebrosa película, el joven actor de 16 años de edad Mason Thames quien interpretará a Finney, así como los actores:

Madeleine McGraw de 14 años de edad

Jeremy Davies de 52 años de edad

Miguel Mora de 16 años de edad

Por otra parte, en los detalles técnicos, The Black Phone 2 volverá a contar con el guion de Scott Derrickson y C. Robert Cargill -de 57 y 48 años respectivamente- como su eterno colaborador.

Sin embargo, aún se desconoce si la dirección en The Black Phone 2 volverá a estar a cargo de Scott Derrickson de 57 años de edad.

¿The Black Phone 2 ya tiene tráiler?

The Black Phone 2 aún no tiene un guión escrito, por lo que la trama de esta secuela se desconoce totalmente, por lo tanto no se tiene un tráiler oficial.

En este sentido, no se sabe si The Black Phone 2 retomar la continuación de la historia, en cómo es que terminaron las cosas entre en Finney y The Grabber.

A lo que conforme a su fecha de estreno prevista para el 27 de junio de 2025, la secuela The Black Phone 2 tendría su tráiler oficial meses antes, lo cuales podrían ser entre marzo y mayo.