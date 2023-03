Se ha revelado que Pedro Almodóvar de 73 años de edad está planeando hacer una secuela de Secreto en la montaña, pero con Pedro Pascal y Ethan Hawke.

No es un secreto que Pedro Pascal de 47 años de edad, se ha convertido en toda una sensación en redes sociales gracias a sus últimas apariciones en The Last of Us y The Mandalorian.

Mientras que por su parte, Ethan Hawke de 52 años de edad, ha tenido una gran racha con su película The Black Phone (2022) y su participación en la serie de Marvel ‘ Moon Knight ’ con Oscar Isaac de 44 años.

Strange Way of Life, secuela de Secreto en la montaña con Pedro Pascal y Ethan Hawke, abrirá el Festival de Cannes 2023

Se ha revelado que Pedro Almodovar presentará la secuela de Secreto en la montaña 2 llamada Strange Way of Life, protagonizada por Pedro Pascal y Ethan Hawke.

Se espera que Secreto en la montaña 2 ahora con Pedro Pascal y Ethan Hawke, la secuela de la cinta que en su momento protagonizaron Jake Gyllenhaa l de 42 años y el fallecido Heath Ledger en (2005), inaugure la edición 76 del Festival de Cannes 2023.

Secreto en la montaña 2 es en realidad un cortometraje llamado Strange Way of Life, siendo la respuesta a la primera entrega dirigida por Ang Lee , según dijo Pedro Almodóvar.

La historia de Pedro Almodóvar en Secreto en la montaña 2 con Pedro Pascal y Ethan Hawke se centra el Silva (Pascal), quien visita a su amigo Sheriff Jake (Hawke) luego de 25 años de no verse.

“Es un western queer, de manera que hay dos hombres que se aman, Es sobre la masculinidad en un sentido profundo porque el western es un género de machos” Pedro Almodóvar

Secreto en la montaña también tendrá una obra de teatro, además de la secuela con Pedro Pascal y Ethan Hawke

Además del cortometraje de Secreto en la montaña 2 con Pedro Pascal y Ethan Hawke dirigido por Pedro Almodóvar, se ha revelado que ‘Brokeback Mountain’ también tendrá una obra de teatro.

Se espera que Secreto en la montaña monte un puesta en escena en el West End de Londres con los actores Mike Faist de 31 años y Lucas Hedges de 26 años de edad.

Faist fue nominado al BAFTA por su actuación en West Side Story mientras que Hedges al Oscar por Manchester by the Sea,

La obra de Secreto en la montaña -la cual tendrá su secuela con Pedro Pascal y Ethan Hawke-, es de Ashley Robinson con canciones de Dan Gillespie Sells; el director será Jonathan Butterell.

Esto es para conmemorar los 18 años del estreno de Secreto en la montaña con Jake Gyllenhaal y Heath Ledger, pero con una versión fresca y moderna de la historia.