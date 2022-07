Recientemente, el actor Ethan Hawke hizo su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en la serie de ‘Moon Knight’, sin embargo dice que las películas de Marvel son para niños de 14 años.

Durante una entrevista para Indiewire , Ethan Hawke “defendió” las ideas del director Martin Scorsese al decir que las películas de Marvel eran para niños de 14 años.

Y es que durante su entrevista, Ethan Hawke se refirió a una posible participación para una segunda temporada en ‘Moon Knight’ como Arthur Harrow en el UCM, antagonista de la serie.

“Se supone que no debo hablar de esto, Tuve que firmar un acuerdo de confidencialidad sobre tratar con Marvel Studios, pero no estoy interesado en compromisos a largo plazo”

En una entrevista, Ethan Hawke dio su opinión respecto a la polémica que envolvió .y aún persigue al director del séptimo arte, Martin Scorsese, tras declarar que las películas de Marvel no eran cine.

En ese sentido, Ethan Hawke, quien recientemente entró al UCM, dijo que las películas de Marvel estaban hechas para niños de 14 años.

“Es fácil para ellos, pero tiene que haber alguien en la comunidad que diga ‘Oigan todos, esto no es Fanny y Alexander’. si alguien revisando estás películas, que básicamente están hechas para niños de 14 años como ellos si se trata de Fanny and Alexander o Winter Light, entonces, ¿quién diablos conseguirá hacer Winter Light? Agradezco a los referentes recuerdan a la gente que no ponga el listón demasiado bajo. Sé que algunas personas piensen que están engreídas, pero no lo están”

Ethan Hawke