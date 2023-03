La esperada película anime Suzume no Tomari de Makoto Shinkai ha revelado que llegará en su estreno a México con doblaje latino.

Fans del reconocido director Makoto Shinkai -de 50 años de edad- a la espera del estreno en cines de la película Suzume no Tomari, se ha anunciado que la cinta tendrá doblajes en distintos idiomas.

Por lo que la película anime Suzume no Tomari del estudio CoMix Wave Films y distribuida por Crunchyroll y Sony contará con el reconocido y aplaudible doblaje latino.

Suzume no Tojimari (Toho)

Este es el reparto del doblaje latino de Suzume no Tomari de Makoto Shinkai para México

Según Crunchyroll, oficialmente la película anime Suzume no Tomari de Makoto Shinkai tendrá doblaje latino bajo la dirección de Nicolás Frías (Dance Dance Danseur).

A lo que los actores que prestarán su voz para Suzume no Tomari de Makoto Shinkai serán:

Nycolle González como Suzume

José Antonio Toledano como Souta

Xóchitl Ugarte como Tamaki

Dalí González como Serizawa

Sofía Huerta como Daijin

Suzume no Tomari de Makoto Shinkai llegará a México con doblaje latino (Crunchyroll)

Asimismo, Suzume no Tomari de Makoto Shinkai también contará con doblajes en su distribución alrededor del mundo en los idiomas:

Español castellano

Portugués brasileño

Alemán

Francés

¿Cuándo sale la película Suzume no Tomari de Makoto Shinkai? En México llegaría con Cinépolis y Cinemex (Instagram @Crunchyroll)

¿Cuándo se estrenará Suzume no Tomari de Makoto Shinkai con doblaje latino en México?

Suzume no Tomari de Makoto Shinkai llegará a cines de México el próximo 13 de abril con doblaje latino, así como en su idioma original japonés.

La nueva cinta del aclamado director Makoto Shinkai por sus películas Your Name y El Tiempo Contigo, se podrá ver en Cinemex y Cinépolis.

Sinopsis de Suzume no Tomari de Makoto Shinkai

Suzume no Tomari es la nueva historia de Makoto Shinkai, la cual será parte del universo de Your Name.

Dicha cinta narrará las aventuras de la joven Suzume de 17 años de edad, la cual un día se encuentra con un chico misterioso, quien está buscando una puerta misteriosa.

A lo que accidentalmente Suzume abre dicha puerta, generando un caos en todo Japón, lo que hará que comiencen a aparecer “puertas místicas” en diversas partes.

Según Crunchyroll, la sinopsis oficial de Suzume no Tomari es:

Del otro lado de la puerta, estaba el tiempo en su totalidad— Suzume es una historia sobre la mayoría de edad de la protagonista de 17 años, Suzume, ambientada en varios lugares afectados por desastres en todo Japón, donde debe cerrar las puertas causando devastación. El viaje de Suzume comienza en un pueblo tranquilo en Kyushu (ubicado en el suroeste de Japón) cuando se encuentra con un joven que le dice: “Estoy buscando una puerta”. Lo que Suzume encuentra es una sola puerta desgastada que se yergue en medio de las ruinas como si estuviera protegida de cualquier catástrofe que se produjera. Aparentemente atraída por su poder, Suzume alcanza la perilla... Las puertas comienzan a abrirse una tras otra en todo Japón, desatando la destrucción sobre cualquiera que esté cerca. Suzume debe cerrar estos portales para evitar más desastres. —Las estrellas, luego la puesta del sol y el cielo de la mañana. Dentro de ese reino, era como si todo el tiempo se hubiera derretido en el cielo... Paisajes nunca antes vistos, encuentros y despedidas… Un sinfín de desafíos la esperan en su viaje. A pesar de todos los obstáculos en su camino, la aventura de Suzume arroja un rayo de esperanza sobre nuestras propias luchas contra los caminos más difíciles de ansiedad y limitaciones que componen la vida cotidiana. Esta historia de cerrar puertas que conectan nuestro pasado con el presente y el futuro dejará una impresión duradera en todos nuestros corazones. Atraída por estas puertas misteriosas, el viaje de Suzume está a punto de comenzar. Crunchyroll