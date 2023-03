Fans de Makoto Shinkai atentos pues se ha hecho oficial el estreno en México de la película Suzume no Tomari, la cual llegaría con Cinépolis y Cinemex.

Este viernes 10 de marzo, la distribuidora Sony Pictures lanzó el tráiler y la fecha de estreno de Suzume no Tomari de Makoto Shinkai.

La esperada película anime, del reconocido director Makoto Shinkai -de 50 años de edad- quien se ha colocado en el medio tras el éxito de la galardonada Your Name de 2016.

¿Cuándo sale la película Suzume no Tomari de Makoto Shinkai? En México llegaría con Cinépolis y Cinemex (Instagram @Crunchyroll)

¿Cuándo se estrena en México la película Suzume no Tomari de Makoto Shinkai en Cinépolis y Cinemex?

Suzume no Tomari de Makoto Shinkai llegará a cines de México el próximo 13 de abril y lo más probable sea en Cinépolis y Cinemex.

Ya que hasta el momento Cinépolis y Cinemex no han hecho el anuncio en sus salas de Suzume no Tomari de Makoto Shinkai.

Sin embargo, Cinemex lanzó un tweet de que Suzume no Tomari de Makoto Shinkai se estrenaría en su salas, pero fue borrado, se desconoce los motivos.

Asimismo, el estreno de Suzume no Tomari de Makoto Shinkai no solo será en México, sino en toda Latinoamérica, para suerte de los fans.

Por lo que lo nuevo de Makoto Shinkai llegará a cines de:

Argentina

Bolivia

Chile

Centroamérica

Ecuador

Perú

Uruguay

Venezuela

Brasil

Colombia - el 20 de abril

¿De qué trata Suzume no Tomari de Makoto Shinkai?

Suzume no Tomari es la nueva historia de Makoto Shinkai que llegará a cines de México, y será parte del universo de Your Name.

Esta nueva cinta narrará las aventuras de la joven Suzume de 17 años de edad, la cual un día se encuentra con un chico misterioso, quien está buscando una puerta misteriosa.

A lo que accidentalmente Suzume abre dicha puerta, generando un caos en todo Japón, lo que hará que comiencen a aparecer “puertas místicas” en diversas partes.

Ahora Suzume y su amigo deberán arreglar todo el caos, pues su misión será cerrar estos portales uno por uno.