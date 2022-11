Será un mexicano el que dirigirá la adaptación live action de la película de animación japonesa Your Name.

En exclusiva, la revista Variety ha revelado que el director mexicano de 34 años de edad Carlos López Estrada será el encargado de dirigir el live action del famoso anime japonés Your Name.

Carlos López Estrada es el tercer director elegido para desarrollar la adaptación live action de Your Name, debido a que inicialmente iba a ser dirigida por Marc Webb conocido por 500 Days of Summer y tras su salida se había elegido a Lee Isaac Chung director de Minari quien también tuvo que dejar el proyecto.

Carlos López Estrada director de "Raya y el Último Dragón" (Disney / EFE)

¿Cómo adaptarán el live action de Your Name que dirigirá el mexicano Carlos López Estrada?

Por el momento no hay detalles sobre la adaptación live action del anime japonés Your Name, película que será dirigida por el mexicano Carlos López Estrada.

Hasta el momento se sabe que Carlos López Estrada ya se encuentra reescribiendo el primer borrador creado por Eric Heisserer, el cual está basado en la película anime de 2016 que se convirtió en un éxito a nivel global.

Por lo que la adaptación de Your Name en su versión live action actualmente está en desarrollo.

Asimismo, el live action de Your Name será producido por Bad Robot, productora de J.J. Abrams quien compró los derechos del anime japonés debido a que es un gran admirador de la cinta.

Your Name (TOHO)

Además también contará con la producción de Hannah Minghella, Jon Cohen y Genki Kawamura, quien produjo originalmente el anime Your Name.

Hasta el momento la adaptación live action de Your Name no tiene fecha de estreno, pero Paramount será la encargada de lanzar la película en Estados Unidos y el resto del mundo.

También se sabe que la adaptación live action de Your Name dirigida por el mexicano Carlos López Estrada seguirá contando la historia de los dos adolescentes que descubren que están intercambiando cuerpos de forma mágica e intermitente.

Por lo que ante la inminente catástrofe que está apunto de suceder deberán viajar para encontrarse y salvar sus mundos.

¿Quién es el director mexicano Carlos López Estrada?

Carlos López Estrada es un director mexicano que nació en la Ciudad de México el 12 de septiembre de 1988 que fue nominado a los Premios Óscar 2022 por ‘Raya y el último dragón’ de Disney.

La carrera de Carlos López Estrada inició dirigiendo videos musicales para artistas como:

Billie Eilish

Father John Misty

Thundercat y Flying Lotus

Katy Perry

Carly Rae Jepsen

Clipping

Gracias a los videos musicales, Carlos López Estrada logró ganar en 2012 un Grammy Latino por el videoclip “Me voy” de Jesse & Joy.

El debut cinematográfico de Carlos López Estrada fue con la cinta Blind Spotting, la cual se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en 2018 y con la que obtuvo una nominación por Logro excepcional como director de una ópera prima en los Premios del Sindicato de Directores de Estados Unidos.

De ahí las cintas Summertime (2020) y Raya y el último dragón (2021) han sido los trabajos que le han seguido a Carlos López Estrada.

Mientras que en televisión Carlos López Estrada dirigió un episodio para la serie “Legion” de FX y Marvel.

Asimismo, además de ser el director para la adaptación live action de Your Name, el mexicano Carlos López Estrada es el director en este mismo género del clásico animado de Disney, Robin Hood.