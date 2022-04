‘Suzume no Tojimari’ de Makoto Shinkai, el creador de ‘Your Name’, por fin se ha presentado de manera oficial con su primer tráiler, el cual deja varias preguntas a los fans.

El tráiler de ‘Suzume no Tojimari’ nos presenta a Suzume, la protagonista de la historia, además de parte de la trama que involucra un mundo caótico y unas misteriosas puertas.

Aunque apenas es el primer tráiler, ‘Suzume no Tojimari’ ya ha llamado la atención de los fans de Makoto Shinkai en todo el mundo, esperando que repita el éxito de ‘Your Name’ hace unos años.

Si bien Makoto Shinkai estrenó en 2019 ‘El Tiempo Contigo’, muchos fans consideran que se quedó un poco por debajo de ‘Your Name’; ‘Suzume no Tojimari’ podría ser su regreso a lo grande.

‘Suzume no Tojimari’ se estrenará en Japón en noviembre de este 2022; no hay detalles de su llegada a occidente, aunque es casi un hecho de que se podrá ver en cines de esta parte del mundo.

En su momento ‘Your Name’ fue todo un fenómeno en occidente, ‘Suzume no Tojimari’ podría replicar lo anterior.

¿De qué trata ‘Suzume no Tojimari’?

‘Suzume no Tojimari’ narrará las aventuras de la joven Suzume, la cual un día se encuentra con un chico misterioso, quien está buscando una puerta.

Suzume accidentalmente abre dicha puerta, generando un caos en todo Japón, donde comienzan a aparecer “puertas místicas” en diversas partes; ahora ella y su amigo deberán de arreglar todo el caos.

De acuerdo con Makoto Shinkai, ‘Suzume no Tojimari’ tratará acerca de la madurez y la libertad en momentos críticos, abordándolo desde la visión de la joven quien estaría en una etapa difícil de su vida.

Suzume no Tojimari (TOHO)

Además, fiel a su estilo, ‘Suzume no Tojimari’ combinará elementos de ciencia ficción y fantasía, para construir todo su entorno; aunque no se mencionó qué es lo que abordaría en general.

Recordemos que ‘Your Name’ construyó su historia alrededor de los viajes en el tiempo y el cambio de cuerpo; además de tener la caída de un meteorito como trasfondo.

Habrá que esperar a que se libere más información de ‘Suzume no Tojimari’ para saber más de su trama y contexto.

Con información de TOHO.