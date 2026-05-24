Star Wars: The Mandalorian and Grogu tuvo su primera victoria al posicionarse como primer lugar en su fin de semana de estreno con más de 100 mdd (1.7 mil mdp) en taquilla, aunque aún no se salva del todo.

Por su parte, Obsesión sorprende al ser la mejor película de terror en taquilla en cuanto a recaudación y presupuesto; mientras que La Posesión de la Momia se retira con buenos ingresos, sorprendentemente.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu consigue más de 100 mdd en taquilla

En su primer fin de semana en todo el mundo, Star Wars: The Mandalorian and Grogu logró unos muy buenos 144 mdd (2.4 mil millones de pesos), colocándose como primer lugar.

Sin embargo, aún hay algunas alarmas encendidas, pues Star Wars: The Mandalorian and Grogu tuvo un presupuesto de 166 mdd (2.8 mil millones de pesos), por lo que se quedó por abajo de esa cifra en su estreno.

Para ser un éxito necesita alrededor de 500 mdd (8.6 mil millones de pesos), número que podría alcanzar si logra mantenerse saludable las próximas semanas; el problema es que vienen varios estrenos fuertes.

El primero de ellos es Amos del Universo, el reboot de He-Man, el cual le quitará una buena cantidad de pantallas y audiencia al ir por el mismo público objetivo.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu (Disney)

Obsesión sorprende a pesar de la taquilla de Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Quien ha tenido grandes números ha sido Obsesión, resistiendo muy bien a Star Wars: The Mandalorian and Grogu, pues ya cuenta con 73 mdd (1.2 mil millones de pesos) en todo el mundo.

Si bien parece una cifra muy baja, tomemos en cuenta que Obsesión tuvo un presupuesto de 1 mdd (17 mdp), multiplicando esa cifra por 70 en solo una semana.

Con esto se convierte en la película de terror con mejor recaudación en lo que va del año, tomando en cuenta cuánto costó hacerla.

Aunque viene el estreno de Scary Movie 6, que le podría quitar audiencia, se espera que la obra de Universal alcance los 100 mdd (1.7 mil mdp) sin problemas.

Obsesión (Universal)

La Posesión de la Momia se retira ante la taquilla de Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Finalmente, la película que sale de cartelera es La Posesión de la Momia, la cual no resistió a Star Wars: The Mandalorian and Grogu; sin embargo, lo hace con 89 mdd (1.5 mil mdp).

También son buenos números al ver que su presupuesto fue de 22 mdd (381 mdp), logrando su meta de recaudación casi sin problemas y apuntando a los 100 mdd (1.7 mil mdp), si logra mantenerse sana un par de semanas más.

Aunque la película ha sido catalogada como floja en general, al parecer el público sigue aceptando muy bien las obras de terror, como sucediera en 2025, que fue uno de los géneros con mejor recaudación.

Con esto, Warner Bros. logra un pequeño éxito que le da aire previo a la llegada del verano fílmico, donde tiene su mayor apuesta con Supergirl.