Este 2026 está rompiendo el mito de que la gente ya no va al cine, pues la taquilla doméstica ha roto récords en verano, teniendo su mejor fin de semana en la historia con 412 millones de dólares (7.1 mil mdp).

Esto gracias a tres películas que han resultado grandes éxitos en la taquilla doméstica y que juntas lograron los 412 mdd, nos referimos a:

Spider-Man: Un Nuevo Día

La Odisea

Toy Story 5

Spider-Man: Un Nuevo Día potenció la taquilla doméstica en su primer fin de semana

Gran parte del récord de 412 mdd (7.1 mil millones de pesos) logrado en la taquilla doméstica, se debe a Spider-Man: Un Nuevo Día, cuyo estreno generó 355 mdd (6.1 mil mdp) y rompió todas las expectativas para la película.

Esto es algo que ya se veía venir en la taquilla doméstica de Spider-Man: Un Nuevo Día, pues tan solo en su primer día hizo 75 mdd (1.3 mil mdp).

Spider-Man: Un Nuevo Día (Sony)

Con este inicio, la nueva aventura de Peter Parker está llamada a ser la película más taquillera de 2026, si no sucede nada raro en su segundo fin de semana.

Pues no tiene competencia durante todo el mes de agosto, salvo El Final de la Calle Oak, la cual en realidad no parece que le vaya a quitar audiencia.

La Odisea se mantiene sana en la taquilla doméstica

Si bien La Odisea se quedó muy lejos de Spider-Man: Un Nuevo Día en la taquilla doméstica, sumó 51 mdd (884 mdp) a los 412 mdd (7.1 mil mdp) del récord; esta cifra es muy buena y demuestra la salud de la obra.

Además de que se suman a los 911 mdd (15.8 mil mdp) que ya lleva La Odisea a nivel mundial, contabilizando la taquilla doméstica y el mercado internacional.

Al igual que Spider-Man, no parece que la aventura de Odiseo vaya a caer dramáticamente en agosto, pues hay pocas opciones en realidad a la obra de Christopher Nolan.

Por lo que podría llegar a los 1000 mdd (17.3 mil mdp) en esta primera semana de agosto si no sucede nada extraño.

La Odisea (Universal)

Toy Story 5 sigue sorprendiendo en la taquilla doméstica

Finalmente, la tercera película que sumó a los 412 mdd (7.1 mil mdp) del récord general fue Toy Story 5 con apenas 6.3 mdd (109 mdp), aunque esto es muy bueno para una película que lleva más de un mes en cartelera.

De hecho, Toy Story 5 ya lleva 1036 mdd (17.9 mil mdp) en todo el mundo, siendo una de las películas más exitosas de 2026, lo cual se demuestra con su longevidad.

En su caso, es posible que sí se vea afectada por los estrenos de agosto, pues a pesar de su buena taquilla, el interés del público ya está migrando a otra parte.

Aún así, no se puede negar que la franquicia de Disney Pixar sigue llamando al público al cine, a pesar de toda la discusión sobre la explotación de la misma.