Spider-Man: Un Nuevo Día está conquistando a todo el mundo en Rotten Tomatoes; si bien ya se había ganado a la crítica, ahora es el público quien da su sello de aprobación.

Pues la audiencia que ya vio Spider-Man: Un Nuevo Día le ha dado una calificación de 98% a la película en Rotten Tomatoes, la más alta hasta el momento de la franquicia.

Spider-Man: Un Nuevo Día conquista al público de Rotten Tomatoes con un 98%

Luego del estreno a nivel mundial de Spider-Man: Un Nuevo Día, el público dictó sentencia en Rotten Tomatoes con un extraordinario 98% de aprobación.

Spider-Man: Un Nuevo Día en Rotten Tomatoes (Especial)

Que sumado al 90% que tiene de la crítica, podemos decir que Spider-Man: Un Nuevo Día es todo un éxito en todos los apartados, en términos de recomendación.

Esto se podría ver reflejado en la taquilla de la película, la cual se espera tenga una de las mejores recaudaciones en su primer fin de semana en lo que va de 2026.

De hecho en este momento se estima que podría ser la película más taquillera del año, superando Toy Story 5 y Super Mario Galaxy: La Película.

Aún más, se cree que podría dejar de lado a Dune Parte 3 y Avengers: Doomsday, dos de las películas más esperadas para este fin de año.

Spider-Man: Un Nuevo Día (Sony)

Calificación de Spider-Man: Un Nuevo Día en Rotten Tomatoes la pone como la mejor de la franquicia

Ese 98% de calificación del público en Rotten Tomatoes para Spider-Man: Un Nuevo Día, la pone como la mejor película de la franquicia en ese apartado.

La película más cercana a Spider-Man: Un Nuevo Día en Rotten Tomatoes es Spider-Man: No Way Home con 96% de calificación de la audiencia.

Aquí te dejamos el ranking completo de películas de Spider-Man en Rotten Tomatoes de acuerdo a la audiencia: