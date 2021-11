‘Spider-Man: No Way Home’ ya tendría su primer póster; esto a poco más de un mes del estreno oficial de la película en diciembre de este 2021.

Este póster de ‘Spider-Man: No Way Home’ estaría circulando (literalmente) en Australia, siendo parte de un promocional pegado al transporte público de aquél país.

Algo curioso es que ni Sony ni Marvel revelaron oficialmente este póster de ‘Spider-Man: No Way Home’; fue un usuario de Reddit conocido como “BananaBreadGabe” el que lo dio a conocer.

Póster Spider-Man: No Way Home (Sony/Marvel)

Póster Spider-Man: No Way Home (BananaBreadGabe)

Si bien al principio se pensó que era fanmade, como otros pósters de ‘Spider-Man: No Way Home’, mucha gente en Melbourne, Australia, ha subido fotos del promocional y el camión donde va.

Como podemos ver, este póster de ‘Spider-Man: No Way Home’ no revela mucho de la película, sólo muestra a Spidey con Nueva York a su espalda y los tentáculos de Doctor Octopus.

De hecho muchos fans señalan que se parece mucho a las imágenes promocionales de ‘Infinity War’; de ahí que se piense que el póster de ‘Spider-Man: No Way Home’ es falso.

‘Spider-Man: No Way Home’ está teniendo una promoción muy discreta

Contrario a lo que se esperaría por lo que implica el personaje y la franquicia, ‘Spider-Man: No Way Home’ está teniendo una promoción demasiado discreta y hermética.

De hecho son los propios fans lo que más promocionan ‘Spider-Man: No Way Home’ que Marvel, Disney o Sony; los estudios han mantenido un perfil bajo todo este tiempo.

Varios rumores indican que hay discrepancias entre Sony y Disney por ‘Spider-Man: No Way Home’, pues la primera originalmente ni siquiera tenía claro si iba a estrenar la película en este año.

Escena de ‘Spider-Man: No Way Home’ (Sony/Marvel)

Luego de que se filtrara el primer tráiler y la taquilla decente de algunas películas como ‘Shang-Chi’; ahora Sony querría un rol más activo en el marketing, pero Disney quiere que se mantenga el hermetismo.

Esto sólo ha ayudado a que ‘Spider-Man: No Way Home’ se llene de rumores y teorías de los fans, acerca de quienes aparecerán y de lo que tratará la historia.

Esta expectativas ya comenzaron a preocupar a Marvel al grado que el mismo Kevin Feige pidió al público que no se emocione mucho por ‘Spider-Man: No Way Home’.

‘Spider-Man: No Way Home’ se estrenará el 17 de diciembre de 2021, como una exclusiva en cines.

Con información de Reddit.