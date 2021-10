Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecen en supuestas imágenes filtradas de ‘Spider-Man: No Way Home’, lo que aumenta la expectativa por la película.

Estas imágenes filtradas de ‘Spider-Man: No Way Home’ son de muy baja calidad y Tobey Maguire aparece de frente, mientras que Andrew Garfield está de espaldas.

Muchos fans dan por buena la filtración de Tobey Maguire y Andrew Garfield en ‘Spider-Man: No Way Home’ debido a que las fotos tienen marcas de agua de Marvel Studios.

Nueva filtración de #SpiderManNoWayHome donde muestra a Tobey y Andrew en el set. Según mis fuentes, esta imagen es 100% cierta. #SpiderManNoWayHomeleak @leaksspider1.

Supuestamente, estas imágenes de Tobey Maguire y Andrew Garfield corresponderían al nuevo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’, que se liberaría próximamente.

De acuerdo con el rumor, en este tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ por fin aparecerían Tobey Maguire y Andrew Garfield, acabando con toda la especulación.

De momento, la versión oficial que se mantiene es que Tobey Maguire y Andrew Garfield no tendrán participación en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Empire también habría filtrado a Tobey Maguire y Andrew Garfield en ‘Spider-Man: No Way Home’.

El número especial de ‘Spider-Man: No Way Home’ de Empire también habría filtrado la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Varios extractos del especial de ‘Spider-Man: No Way Home’ ya circulan por redes sociales, varios fans que supuestamente leyeron el artículo señalan la mención a Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Como con la filtración de las imágenes, hay que tener cuidado con esta afirmación sobre Tobey Maguire y Andrew Garfield en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Esto, debido a que las páginas de Empire que se pueden ver en internet NO mencionan o muestran a Tobey Maguire y Andrew Garfield como parte de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Básicamente todo queda en un acto de fe si se le quiere creer o no a los insiders y fans que hablan de Tobey Maguire y Andrew Garfield en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Reiteramos, a este 27 de octubre de 2021, ni Disney, Marvel o Sony han confirmado a Tobey Maguire y Andrew Garfield en ‘Spider-Man: No Way Home’ .

