‘Spider-Man: No Way Home’: Kevin Feige de Marvel Studios pide a fans que no se emocionen mucho; debido a los rumores que se han creado a su alrededor.

Y es que Kevin Feige sabe todo lo que se ha generado alrededor de ‘Spider-Man: No Way Home’, y aunque agradece el entusiasmo, considera que es mejor tener expectativas realistas.

Kevin Feige mencionó esto en una entrevista, donde señaló lo peligroso que están resultando los rumores y teorías alrededor de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Los rumores son divertidos, porque muchos de ellos son ciertos, y muchos de ellos no lo son. El peligro es cuando te metes en el juego de las expectativas, de querer que la gente esté entusiasmada con la película que obtienen, y no decepcionada por la que no consiguen. Kevin Feige

Las declaraciones de Kevin Feige demuestra un poco de preocupación por el tema de ‘Spider-Man: No Way Home’, pues un paso en falso y la película podría caerse.

Y eso no sería culpa de Sony, Marvel o la propia ‘Spider-Man: No Way Home’, sino al “hype” que los fans se han creado ellos mismos, que es lo que le preocupa a Kevin Feige.

Los temores de Kevin Feige se confirmará o disiparán el 17 de diciembre, cuando ‘Spider-Man: No Way Home’ se estrene en cine de todo el mundo.

Kevin Feige aún no decide el futuro del Hombre Araña tras ‘Spider-Man: No Way Home’

Sea lo que suceda en ‘Spider-Man: No Way Home’, lo cierto es que el futuro del Hombre Araña en cine aún no está del todo claro para Kevin Feige y Marvel Studios.

Recordemos que el mismo Tom Holland ha dejado entrever que ‘Spider-Man: No Way Home’ sería su última película como Peter Parker y Kevin Feige secundo esto.

También no hay que olvidar que ‘Spider-Man: No Way Home’ es producida por Sony, aunque Kevin Feige tiene participación, el personaje no es controlado al 100% por Marvel Studios.

‘Spider-Man: No Way Home’ (Sony Pictures)

Sony ya ha mostrado su intención de seguir con su propio universo del Hombre Araña tras ‘Spider-Man: No Way Home’, aunque no se acomode a los planes de Kevin Feige.

Otra cosa a señalar es que no sabemos el acuerdo que hicieron Sony y Kevin Feige para los derechos de Spider-Man, toda vez que su acuerdo de alianza iba a caducar hace unos años.

Con todo esto ‘Spider-Man: No Way Home’ tiene todo para sorprender al público, para bien y para mal.

Con información de Comic Book.