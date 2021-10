‘Spider-Man: No Way Home’: se filtran más imágenes de la película. Con la publicación de la revista Empire, quien dedica su nuevo número al Hombre Araña, se han revelado más detalles sobre la esperada cinta de este superhéroe.

Cada vez más el hype por ‘Spider-Man: No Way Home’ aumenta. Esta vez fue porque se filtraron más imágenes del rodaje.

‘Spider-Man: No Way Home’ (Sony Pictures)

Dicha fotografías de ‘Spider-Man: No Way Home’ muestran a Tom Holland, Zendaya y algunos escenarios que aparecerán en la pantalla grande.

De igual manera, en otra de las fotos filtradas de ‘Spider-Man: No Way Home’ se puede apreciar una toma de Doctor Strange, quien aparece de perfil con la mirada hacia el horizonte.

‘Spider-Man: No Way Home’ (Sony Pictures)

No obstante, la imagen que más furor ha causado es la del Doctor Octopus, ya que revela algunos detalles sobre lo que pasará con este villano en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Por un lado se ve a este villano que aparecerá en ‘Spider-Man: No Way Home’ sostener con sus tentáculos metálicos al Hombre Araña.

‘Spider-Man: No Way Home’ (Sony Pictures)

Asimismo, hay una imagen que muestra al director de ‘Spider-Man: No Way Home’, John Watts, sostener en el set de grabación las extremidades de hierro del malvado científico.

‘Spider-Man: No Way Home’ (Sony Pictures)

Algunos internautas dicen que los brazos de metal de Doctor Octopus cuentan con la nanotecnología que usa Spider-Man para su traje.

‘Spider-Man: No Way Home’ (Sony Pictures)

Otros dicen que quizá eso no sea buena señal, porque es posible que quieran meter un easter egg de Iron Man y su tecnología Stark de manera forzada en la cinta ‘Spider-Man: No Way Home’.

Situación que no fue bien vista en la entrega pasada de Spider-Man.

‘Spider-Man: No Way Home’, la ola de rumores no deja de crecer

La aparición de las fotografías de ‘Spider-Man: No Way Home’, han hecho que en Internet comiencen a circular nuevas teorías y rumores por parte de los fans.

Uno de ellas apunta a que un artículo de la revista Empire confirma la actuación de Andrew Garfield.

‘Spider-Man: No Way Home’

No obstante, esta fotografía con la mención del Spider-Man de Garfield no muestra gran cosa; ya que el texto, por lo que puede leerse, hace referencia a los anteriores interpretes del hombre arácnido.

Asimismo, los fans creen que ‘Spider-Man: No Way Home’, se encuentra cerca de liberar un segundo tráiler. Hecho que no ha sido confirmado de manera oficial por Sony Pictures o Marvel Studios.