‘Spider-Man: No Way Home’ no estrenaría su nuevo tráiler por culpa de Marvel y Sony

‘Spider-Man: No Way Home’ no podría estrenar su nuevo tráiler por culpa de Marvel y Sony, pues no se ponen de acuerdo con la película.

Según varias fuentes, el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ sería un tema delicado entre Marvel y Sony, principalmente por lo que se pretende mostrar.

Todo indica que Sony quiere dar un golpe de autoridad con ‘Spider-Man: No Way Home’, confirmando en el nuevo tráiler la aparición de Andrew Garfield y Tobey Maguire.

‘Spider-Man: No Way Home´/ Sony Pictures

Por su parte, Marvel quiere que ‘Spider-Man: No Way Home’ sea una sorpresa y el próximo tráiler omita cualquier mención a los actores.

Ninguna de las partes daría su brazo a torcer, es por ello que a mes y medio del estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ no tengamos un segundo tráiler.

Se espera que la decisión de qué mostrar en el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ sea tomada pronto, para lanzarlo en las próximas semanas.

‘Spider-Man: No Way Home’ es la película con mayor secretismo de la historia

El fenómeno de ‘Spider-Man: No Way Home’ es algo que no tiene precedentes, nunca una película había tenido tantos rumores, “filtraciones” y secretismo a su alrededor.

Mucho menos una del estilo de ‘Spider-Man: No Way Home’, que es sólo un blockbuster de superhéroes; sin embargo Marvel y Sony la están tratando casi como secreto de Estado.

Este fenómeno de ‘Spider-Man: No Way Home’ viene tanto de los fans, como de Marvel y Sony; los primeros porque fueron ellos mismos los que han elevado la expectativa, los segundos por no decir nada claro.

‘Spider-Man: No Way Home’ (Sony Pictures)

Esto resulta un tanto curioso, pues la tendencia últimamente en blockbusters como ‘Spider-Man: No Way Home’ es revelar toda la información de golpe.

Algo a señalar es que versiones indican que Sony ni siquiera tenía intenciones de presentar el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ de agosto; pero se vio obligado por la filtración.

Por lo menos podemos decir que toda esta novela de ‘Spider-Man: No Way Home’ está por terminar en unas semanas.

Con información de Cinemablend.