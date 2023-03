A través de redes sociales se reveló que Guillermo del Toro de 58 años de edad formará parte del Spiderverse como ¿una variante de Spider-Man?

Así es, el director mexicano Guillermo del Toro ganador del Oscar, ya es parte del Spiderverse gracias a la próxima película de Sony ‘Spider-Man Across the Spider-Verse’.

Esta será la continuación de la exitosa película ‘Spider-Man Into the Spiderverse’ del 2018, en la cual ahora Miles Morales conocerá a más variantes del multiverso.

En dicha ilustración del Spiderverse puede verse a Guillermo del Toro con un traje negro decorado con telarañas y una camisa en tono color vino siendo una variante de Spider-Man.

Guillermo del Toro ya quiere ver ‘Spider-Man Across the Spiderverse’

Tras revelarse la imagen de Guillermo del Toro como una variante de Spider-Man y emocionar a los fans, el propio director ya ha revelado en sus redes que no puede esperar a verla.

En la imagen de Guillermo del Toro, puede verse al director como una variante de Spider-Man con la clásica máscara del superhéroe que cubre solamente la mitad de su rostro; esto para que pueda ser identificado.

¿Eso quiere decir que Guillermo del Toro estará en Spiderverse de la nueva película ‘Spider-Man Across the Spider-verse?

En realidad, la ilustración de Guillermo del Toro personificado como una variante de Spider-Man en el Spiderverse forma parte de la promoción de la nueva película.

Pues a Guillermo del Toro se le han unido más famosos personificados como Spider-Man para dar promoción a ‘Spider-Man Across the Spiderverse’.

Guillermo del Toro es parte del Spiderverse gracias a la promoción de 'Spider-Man Across the Spider-Verse' (@RealGDT / twitter )

Además de Guillermo del Toro, Bad Bunny también se coló al Spider Verse

Las redes sociales se han emocionado al ver a Guillermo del Toro como una de las tantas variantes que Spider-Man tiene en el multiverso.

Esto como parte de la promoción de la nueva película animada ‘Spider-Man Across the Spiderverse’, siendo así Guillermo del Toro una versión del superhéroe arácnido de Marvel.

Sin embargo, Guillermo del Toro no ha sido el único que se ha convertido en una versión de Spider-Man, sino que también Bad Bunny de 29 años se ha colado.

En la ilustración de Bad Bunny, contraria a la de Guillermo del Toro, el cantante puertorriqueño porta un traje blanco con un sombrero y una pequeña trenza que lo caracteriza.

Y como si la inclusión de Bad Bunny y Guillermo del Toro no fueran suficientes, Sony ha revelado más ilustraciones de otros famosos como:

Serena Williams de 41 años

Nick Jonas de 30 años

Priyanka Chopra de 40 años

Kumail Nanjiani de 45 años

Anitta de 30 años

Tiffany Hadish de 43 años

Stephen Curry de 35 años

Jamie Foxx de 55 años

La película de ‘Spider-Man Across the Spider Verse’ se estrenará el próximo 2 de junio del 2023 y su continuación, ‘Spider-Man: Beyond the Spider Verse’ el 29 de mayo del 2024.

Bad Bunny es parte del Spiderverse gracias a la promoción de 'Spider-Man Across the Spider-Verse' (@SonyAnimation / Twitter)

Nick Jonas y Priyanka Chopra son parte del Spiderverse con la promoción de 'Spider-Man Across the Spiderverse' (@SonyAnimation / Twitter)