Spider-Man: Across the Spider-Verse estrenó un nuevo tráiler, el cual mantiene la expectativa por los aires, sobretodo porque se lanzó una versión con un intro especial.

Así es, Spider-Man: Across the Spider-Verse lanzó dos versiones de su mismo tráiler, una con un poco más de contexto de la película y presentando al villano Spot.

La otra, la que más ha llamado la atención de los fans, tiene una introducción con Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Aquí te dejamos las dos versiones del nuevo tráiler de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Morimos por ver lo que le depara a #MilesMorales. Acompáñalo en esta loca aventura en #SpiderMan #AtravésDelSpiderVerso. 🕷️ pic.twitter.com/w9C51bYVaQ — Cinépolis (@Cinepolis) April 4, 2023

¿Los tres Hombre Araña estarán en Spider-Man: Across the Spider-Verse?

La pregunta del millón es si los tres Hombre Araña del live-action estarán en Spider-Man: Across the Spider-Verse; sobretodo tras la intro especial del tráiler.

Spider-Man: Across the Spider-Verse ha entregado varias pistas acerca de la posible aparición de los Hombre Araña live-action.

De hecho, en este mismo tráiler se hacer referencia al MCU y lo sucedido en No Way Home, cuando el Doctor Strange y Peter Parker rompieron el multiverso por error.

Esto significa que hay una relación entre esta película animada y los live-action; pero hasta el momento ni Sony ni Marvel han confirmado nada al respecto.

Sin embargo, los fans esperan que los tres Hombre Araña hagan por lo menos un cameo especial en la película.

Spider-Man: No Way Home (Sony)

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Across the Spider-Verse en México?

Sony ha confirmado que Spider-Man: Across the Spider-Verse se estrenará en cines de todo el mundo el 2 de junio de 2023 .

Sin embargo, sabemos que las fechas casi no siempre aplican para México y Spider-Man: Across the Spider-Verse no sería la excepción.

Desde hace un par de años las distribuidoras han hecho pre-estrenos de un par de días (a veces una semana) en México, cuando se trata de películas importantes.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización que haga Sony o Marvel acerca del estreno en México de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Sony)

Con información de Sony.