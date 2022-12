El estreno del tráiler de Spider-Man: Across the Spider-Verse ha emocionado a todos aquellos fans que ya esperaban la continuación de Spider-Man Into the SpiderVerse, pero ¿cuándo sale?

Si bien el tráiler de Spider-Man: Across the Spider-Verse ya ha salido, revelando un poco de lo que veremos en la nueva película animada de Sony, aún faltarán unos 6 meses para verla en cines.

Spider-Man: Across the Spider-Verse de hecho ya se ha colocado como una de las películas de superhéroes más esperadas del próximo 2023 , y no es para menos después de lo que su predecesora logró.

Además cabe recordar que Spider-Man: Across the Spider-Verse será dividida en dos partes:

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Across the Spider-Verse?

No cabe duda que la salida del tráiler de Spider-Man: Across the Spider-Verse ha emocionado a todos, por lo que han estado preguntando cuándo sale, y sí , faltan 6 meses.

Pues de acuerdo al calendario, el estreno de Spider-Man: Across the Spider-Verse se llevará a cabo el próximo 2 de junio del 2023; aunque en Latinoamérica llegará un día antes.

Y como se mencionaba anteriormente, la secuela de Spider-Man: Across the Spider-Verse, Spider-Man: Beyond de Sìder-Verse se estrenará hasta el próximo 29 de marzo del 2023.

Es decir que para la tercera entrega de Spider-Man: Across the Spider-Verse, habrá que esperar poco más de un año.

En ese sentido, Spider-Man: Across the Spider-Verse se estrenará junto con el mismo equipo de directores, productores y guionistas junto con Shameik Moore como Miles Morales, protagonista de esta historia.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Sony)

Spider-Man: Across the Spider-Verse tendrá 6 universos y más de 240 personajes

Spider-Man: Across the Spider-Verse y su tráiler han impactado a los fans del Hombre Araña, por lo que muchos ya esperan su salida la cual será 6 meses después.

Y es que una de las cosas que más han emocionado a los fans de Spider-Man, es la cantidad de personajes que aparecen -y aparecerán- en Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Tal y como se reveló en CinemaCon 2022, Spider-Man: Across the Spider-Verse tendrá seis universos disímiles y más de 240 personajes en pantalla.

Incluso muchos en redes sociales ya han tratado de identificar a cada uno de los personajes que sale brevemente en el tráiler de Spider-Man: Across the Spider-Verse.