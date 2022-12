Ante el estreno del primer trailer de Spider-Man Across the Spider-Verse, te contamos quienes forman el elenco completo de la película animada.

Sin duda una de las cintas más esperadas del 2023 es Spider-Man Across the Spider-Verse, quien ante las altas expectativas que dejó, ahora con trailer son mayores.

Asimismo, en este adelanto que hemos visto una guerra de arañas, por lo que Spider-Man Across the Spider-Verse también traerá de regreso a los actores que prestaron su voz en su antecesora.

Aunque también veremos nuevos personajes y con ello nuevos actores que completan las voces para Spider-Man Across the Spider-Verse.

Spider-Man Across the Spider-Verse (Sony)

Este es el elenco de Spider-Man Across the Spider-Verse en inglés

Spider-Man Across the Spider-Verse vendrá con mayor cantidad de variantes del Araña, con lo que seguramente veremos en acción a varios actores prestando su voz.

Pese a esto hasta el momento, Spider-Man Across the Spider-Verse solo ha confirmado la participación de la mayoría de sus personajes principales algunos.

Por lo que se desconoce si se tendrás más adicciones, a lo que el elenco de Spider-Man Across the Spider-Verse es:

Shameik Moore como Miles Morales / Spider-Man

Hailee Steinfeld como Gwen Stacy / Spider-Gwen:

Jake Johnson como Peter B. Parker / Spider-Man

Issa Rae como Jessica Drew / Spider-Woman

Oscar Isaac como Miguel O’Hara / Spider-Man 2099

Brian Tyree Henry como Jefferson Davis

Lauren Vélez como Rio Morales

Jason Schwartzman como Mancha

Daniel Kaluuya como Hobart “Hobie” Brown / Spider-Punk

Rachel Dratch como la consejera de Miles

Shea Whigham como el capitán de policía George Stacy, el padre de Gwen

Jorma Taccone como el Buitre

Spider-Man Across the Spider-Verse (Sony)

¿Quiénes forman el elenco de Spider-Man Across the Spider-Verse en español?

Hasta el momento no se ha confirmado el elenco completo de Spider-Man Across the Spider-Verse en español.

Sin embargo en el primer tráiler de Spider-Man Across the Spider-Verse en español, las voces presentes fueron de:

Emilio Treviño como Miles Morales / Spider-Man

Dafne Gallardo como Gwen Stacy / Spider-Woman

José Luis Rivera como Miguel O’Hara / Spider-Man 2099

Gisella Ramírez como Rio Morales

Dan Osorio como Jeff Davis