La Venganza del Charro Negro, nueva película de animación mexicana de la saga Las Leyendas, conquistó la taquilla durante su primer fin de semana y logró entrar al top 10 mundial, compartiendo espacio con producciones internacionales como Clayface y Wildwood.

De acuerdo con cifras reportadas por medios especializados, La Venganza del Charro Negro, cinta producida por Ánima Estudios y distribuida por Videocine, recaudó 93 millones 651 mil 208 pesos durante sus primeros cuatro días en cartelera.

La Venganza del Charro Negro (Videocine)

La Venganza del Charro Negro rompe récords para la animación mexicana

El éxito de La Venganza del Charro Negro que llegó al top 10 mundial, también se refleja en la asistencia a las salas de cine, pues más de un millón 450 mil personas acudieron a verla durante sus primeros días de exhibición.

La cifra de La Venganza del Charro Negro, prácticamente triplica los 29 millones de pesos que consiguió La leyenda del Charro Negro en su estreno de 2018.

Además de llegar al top 10 mundial, la nueva entrega de La Venganza del Charro Negro se convirtió en el segundo mejor estreno de una película mexicana, solo detrás de No se aceptan devoluciones, que debutó con 149.6 millones de pesos.

El resultado representa un impulso importante para la animación nacional, que demuestra su capacidad para competir comercialmente con producciones de otros mercados.

La Venganza del Charro Negro (Videocine)

Las Leyendas ya es la saga animada mexicana más taquillera

El fenómeno también benefició a toda la franquicia, pues con más de 480 millones de pesos acumulados, Las Leyendas superó a la saga Huevos —que sumaba aproximadamente 474.8 millones de pesos— para convertirse en la franquicia animada más taquillera del cine mexicano.

Tras ocho años sin una nueva película de la saga en salas, el regreso de Leo San Juan, Nando y Teodora en La Venganza del Charro Negro, confirma el interés del público por las historias inspiradas en el folclore mexicano.

Con La Venganza del Charro Negro, la animación mexicana demuestra que sus leyendas también pueden conquistar la taquilla mundial.