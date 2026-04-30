El Diablo viste a la Moda 2 llega a las salas de cine este 30 de abril, y no solo es una de las secuelas más esperadas de este 2026 al traer de regreso una de las historias icónicas del cine 20 años después, sino que hay un cameo que sorprenderá a todos.

De acuerdo con reportes recientes, existe un cameo que se une a las apariciones especiales dentro de la película de El Diablo viste a la Moda 2, que marca el regreso de figuras como Meryl Streep y Anne Hathaway, retomando sus icónicos personajes en la historia.

Lady Gaga aparece en la secuela de El Diablo Viste a la Moda 2, pero con un papel breve

Aunque la participación de Lady Gaga ya había sido adelantada durante la producción, ahora se confirma que su aparición es breve y funciona más como un guiño para los fans que como un elemento clave en la trama.

El Diablo Viste a la Moda 2, dirigida nuevamente por David Frankel, retoma la historia años después, mostrando la evolución del mundo editorial y de la moda en plena era digital, con el regreso de personajes clásicos y nuevas incorporaciones.

Además del cameo, Lady Gaga también está vinculada a la música del filme con el tema “Runway”, lo que refuerza su presencia en esta nueva etapa de la franquicia.

La secuela de El Diablo Viste a la Moda 2 ha generado conversación no solo por el regreso del elenco original, sino también por hay cameos que, aunque breves, aportan un toque actual a la historia que conquistó al público desde 2006, tales como:

Donatella Versace

Ashley Graham

Heidi Klum

Naomi Campbell

Winnie Harlow