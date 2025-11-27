Sisu: Camino a la Venganza, secuela de la película de 2022, se estrenó en cines de México, así que es momento de decirte si tiene alguna escena postcréditos o no.

Principalmente porque Sisu: Camino a la Venganza podría ser el inicio de una saga más grande, luego del éxito de la primera entrega, de ahí que haya la posibilidad de una escena extra.

Sisu: Camino a la Venganza (Sony)

¿Sisu: Camino a la Venganza tiene escenas post créditos?

Sisu: Camino a la Venganza no tiene escenas post créditos, por lo que te puedes ir una vez que termine la película.

La cinta no tiene escenas extras a la mitad de los créditos ni al final de estos, dejando todo claro en su metraje principal de una hora y media.

Aunque si te gustan las referencias y extras, mientras aparecen las acreditaciones podemos ver unas imágenes de lo que pasa con nuestro protagonista tras el final de la historia.

No es nada relevante o que plantee una secuela o spin-off, lo puedes tomar como una especie de mini epílogo que cierra toda la trama de la película. Fuera de esto no hay nada más en el filme.

Sisu: Camino a la Venganza (Sony)

¿Por qué Sisu: Camino a la Venganza no tiene escenas postcréditos?

La razón por la que Sisu: Camino a la Venganza no tiene escena postcréditos se debe a que es una película pequeña independiente.

De hecho, Sisu: Camino a la Venganza es una secuela inesperada, pues sus creadores no pensaron que la primera entrega tuviera el suficiente éxito para hacer una secuela; de ahí que las escenas postcréditos sean innecesarias.

Así como con la primera entrega, es posible que los responsables no estén pensando en una saga a largo plazo , además de que no necesitarían explicar más ni meter algún extra al final.

Esto sin olvidar que poco a poco, la tendencia de las escenas postcréditos está desapareciendo del cine en general.