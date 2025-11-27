Tras el éxito de la primera entrega en 2022, Sisu: Camino a la Venganza de Sony llega con más violencia extrema, humor negro y su protagonista prácticamente invencible.

Afortunadamente para todos los fans de la acción sin sentido, Sisu: Camino a la Venganza mantiene la esencia de la obra original y la lleva más allá, si es que eso es posible.

Aquí te dejamos nuestra reseña de 5 puntos:

Sisu: Camino a la Venganza trata de expandir su “universo” Sisu: Camino a la Venganza no busca complejidad narrativa El estilo visual de Sisu: Camino a la Venganza es único Sisu: Camino a la Venganza cuenta con un villano memorable Sisu: Camino a la Venganza no se toma en serio

Sisu: Camino a la Venganza trata de expandir su “universo”

Esta secuela es más grande, pues Sisu: Camino a la Venganza trata de expandir su “universo”, sin dejar de lado su estilo poco formal.

La trama retoma a Aatami Korpi después de los eventos de la primera película; ahora como un hombre roto que busca rehacer su vida; sin embargo, el mundo lo obligará a retomar las armas en una nueva venganza personal.

A diferencia de la primera entrega que era más “contenida”, la historia de esta segunda parte se expande hacia un escenario más amplio y con un villano de mayor peso, Igor Draganov.

El cual ofrece un contrapeso más sólido que los enemigos anteriores, lo que permite un duelo más equilibrado y dramático, ligado a los eventos de la primera película.

Sisu: Camino a la Venganza (Sony)

Sisu: Camino a la Venganza no busca complejidad narrativa

Aunque la película podría hacer un tratamiento profundo de la venganza y el mundo de la post guerra, Sisu: Camino a la Venganza no busca complejidad narrativa, decantándose por la acción inmediata y visceral.

Se trata de una historia de venganza lineal, donde cada secuencia está diseñada para mostrar nuevas formas de violencia estilizada.

Sin embargo, lo interesante es cómo el director, Jalmari Helander, convierte esa simplicidad en un espectáculo visual que roza lo paródico.

Muy al estilo de las viejas películas de acción de los 80’s, donde la historia era solo una excusa para un despliegue de explosiones y disparos interminables.

Sisu: Camino a la Venganza (Sony)

El estilo visual de Sisu: Camino a la Venganza es único

Una cosa a destacar de la obra es su estética, el estilo visual de Sisu: Camino a la Venganza es único, haciendo de la exageración algo sumamente artístico, si se puede decir la palabra.

Explosiones imposibles, mutilaciones exageradas y combates que parecen sacados de un cómic. La película no escatima en cada detalle sangriento, pero lo hace con un tono que evita el realismo y se acerca más a la sátira.

Siendo una combinación de humor negro y la violencia como espectáculo, mostrado en la construcción de escenas frenéticas.

Además de hacer ecos del bélico clásico como del slapstick de la Era de Oro del cine, lo que explica la mezcla entre brutalidad y comedia física.

Sisu: Camino a la Venganza (Sony)

Sisu: Camino a la Venganza cuenta con un villano memorable

Si bien Jorma Tommila no da un gran protagonista de acción con Aatami Korpi, este se potencia gracias a que Sisu: Camino a la Venganza cuenta con un villano memorable.

Stephen Lang de 73 años no entrega a un Igor Draganov carismático y despiadado, pero al mismo tiempo con un toque de humor, como el resto de la película.

Igor Draganov le da cara a la amenaza que enfrenta Aatami Korpi, a diferencia de la primera entrega que todo parecía meramente incidental; aquí de verdad estamos ante un choque de iguales.

Lo cual hace que toda la dinámica de la obra escale, al punto que de verdad te involucras con cada una de las partes, sobre todo en el climax, que es una descarga de acción pocas veces vista en filmes actuales.

Sisu: Camino a la Venganza (Sony)

Sisu: Camino a la Venganza puede resultar repetitiva y cansada para algunos

Finalmente, hay que señalar que Sisu: Camino a la Venganza puede resultar repetitiva y cansada para algunos, principalmente para aquellos que no empaten con la acción desenfrenada.

Pues la falta de narrativa fuerte puede hacer que algunas personas se cansen de ver secuencia de acción tras secuencia de acción sin un extra que justifique esto; peor aún al dar cuenta que el protagonista casi no habla.

Además que quienes hayan visto la primera entrega, darán cuenta que en realidad innova muy poco, siendo prácticamente la misma película, solo que con el villano de turno.

Como ya mencionamos, tiene toda la construcción de las películas de acción de los 80’s, con todos sus pros; pero también con todos sus contras.

Sisu: Camino a la Venganza (Sony)

¿Vale la pena Sisu: Camino a la Venganza?

Sisu: Camino a la Venganza es cine de acción en estado puro, brutal, estilizado y consciente de su exageración.

Esto hace que Sisu: Camino a la Venganza no sea una película para todos, pero sí para quienes disfrutan del exceso como forma de entretenimiento.

El director confirma que su héroe es más un mito que un hombre, y que su saga se construye sobre la idea de que la violencia puede ser tan absurda como divertida.

Claro que si eres de los que prefiere una trama más compleja que simple y llana acción, es posible que encuentres insufrible la hora y media que dura esta obra.