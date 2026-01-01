Song Sung Blue es la nueva película musical de Universal, la cual es una apuesta semi biográfica sobre un dúo tributo a Neil Diamond. El filme ya está en cines y te diremos si tiene escenas postcréditos.

Si bien Song Sung Blue no es parte de una franquicia, hay dudas sobre si tiene escenas extras que podrían cerrar la trama principal. Así que aquí te daremos toda la información.

Song Sung Blue (Universal)

¿Song Sung Blue tiene escenas postcréditos?

La respuesta rápida es no, Song Sung Blue NO tiene escenas postcréditos, por lo que te puedes ir una vez termine la historia principal.

Igualmente, Song Sung Blue no tiene nada extra en los créditos, por lo menos en lo que se refiere al desarrollo de la trama en sí. Aunque si eres fan de Neil Diamond, te encontrarás con un pequeño tema musical.

El cual en sí es bastante disfrutable y es una especie de cierre perfecto para toda la película en general.

Fuera de eso no hay nada más que te haga quedarte en tu asiento esperando una posible escena post créditos, lo cual agradecerán todos los asistentes que no gustan de este tipo de secuencias extra.

¿Por qué Song Sung Blue no tiene escenas postcréditos?

Al no ser un blockbuster, era poco probable que Song Sung Blue tuviera escenas postcréditos, pues estas están más relacionadas con las películas de corte más comercial.

Además el director, Craig Brewer, no gusta de las escenas postcréditos por lo que era difícil que Song Sung Blue tuviera algo así, ya que se prefiere contar todo dentro del metraje principal.

Finalmente, está el hecho que este tipo de extras están en desuso, ya que más que una ayuda narrativa, se han convertido en un problema, al crear expectativas que pocas veces se han podido cumplir en la época reciente.

Así que cada vez más estudios están optando por dejar de lado este tipo de secuencias en la mayoría de sus películas, solo las incluyen en algunas que tienen asegurada una continuidad.