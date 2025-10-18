La nueva película de Yorgos Lanthimos, Bugonia, ya se estrenó en varios festivales; así que tal vez te preguntes si tiene alguna escena postcréditos.

Nosotros ya la vimos y a continuación te diremos si cuenta con alguna escena extra que valga la pena para quedarse después del fin de la historia.

No te damos spoilers, pues la película retrasó su estreno en cines de México; Universal la mandó hasta el 4 de diciembre de 2025, sin dar muchas explicaciones al respecto.

Bugonia (Universal)

¿Bugonia tiene escena postcréditos?

Bugonia no tiene escena postcréditos; ni al final de estos ni en medio, por lo que te puedes ir una vez termine la historia principal.

Algo curioso es que Bugonia se inspira en una película coreana de nombre “Save the Green Planet!” de 2003, la cual sí tiene una secuencia en los créditos.

En la original coreana, durante los créditos vemos una serie de escenas donde se muestra la vida del protagonista hasta antes del inicio de la película.

Uno pensaría que en este “remake” sucedería lo mismo, pues el protagonista de esta versión también es un poco misterioso y parece que tiene un pasado trágico que conviene explorar un poco.

Sin embargo, parece que Yorgos Lanthimos no vio necesario poner una escena en los créditos explorando más al respecto, dejando toda la exposición en la historia central de la obra.

Bugonia, la película de Yorgos Lanthimos (Universal Pictures)

¿Por qué Bugonia no tiene escena postcréditos?

Si bien ya mencionamos que la película en la que se inspira Bugonia sí tiene escena postcréditos, la razón de omitir esta en este remake tiene que ver con Yorgos Lanthimos.

El director griego no es alguien que guste de las escenas postcréditos, en ninguna de sus otras obras hemos visto algo del estilo, así que no es de sorprender que Bugonia también omitiera esto.

También tendría que ver que la película no forma ni quiere formar parte de una saga o franquicia, que es donde por lo general se usan estas secuencias; siendo más un filme autoconclusivo y casi de autor.

Finalmente, está el hecho de que cada vez más gente se ha fastidiado de las escenas postcréditos, pues muchas de estas no llegan a nada ni aportan a las películas, siendo vistas actualmente como “tiempo muerto”.