‘Shang-Chi’: Ben Kingsley aparece en la premiere, ¿aparecerá en Mandarín falso?

La premiere de ‘Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings’ se llevó a cabo la tarde de ayer, 16 de agosto en la ciudad de Los Ángeles y la presencia de Ben Kingsley, el falso Mandarin, no pasó desapercibida..

Los actores del elenco de ‘Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings’ como Simu Liu, Tony Leung, Awkwafina, Meng’er Zhang, el director Destin Daniel Cretton y Kevin Feige hicieron acto de presencia.

Pero algo que llamó la atención a los fans tras compartir varias fotos en redes sociales de, fue la presencia de Ben Kingsley.

'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings' (Marvel Studios)

¿El falso Mandarín aparece en ‘Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings’?

Ben Kingsley apareció por primera vez en el Universo Cinematográfico de Marvel en la tercera entrega de Iron Man como un falso Mandarín.

En aquella ocasión, muchos fans reclamaron a Marvel Studios el haber desperdiciado a uno de los mejores villanos en el cómics.

Sin embargo, tras anunciarse ‘Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings’ y que el verdadero Mandarín sería el villano principal, las expectativas crecieron.

Pero ahora, la presencia de Ben Kingsley en la premiere de ‘Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings’, ha levantado sospechas y especulaciones.

Ben Kingsley en la premiere de 'Shang-Chi' (@shangchi / Twitter)

Premiere mundial de 'Shang-Chi' (@shangchi / Twitter)

Primeras impresiones de ‘Shang-Chi’ aseguran que Simu Liu es el nuevo superhéroe que Marvel esperaba

De momento, las primeras opiniones hacia ‘Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings’ han sido bastante positivas en el mercado estadounidense.

Incluso muchos aseguran que el personaje de Simu Liu es el superhéroe que Marvel esperaba.

También se han alabado los momentos de acción en ‘Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings’ y se especula que la trama será bastante oscura.

Lo único que se sabe hasta ahora es que ‘Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings’ ocurre exactamente después del chasquido de Thanos.

Además de que se ha confirmado que hay dos escenas post créditos al final de la película de ‘Shang-Chi’.