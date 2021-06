Un nuevo tráiler de ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ se ha estrenado tras terminar la NBA Countdown y ha dejado sorprendidos a los fans.

En primera instancia, el nuevo tráiler de ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ muestra la historia de origen de Shang-Chi.

Además se ofrece un nuevo vistazo a ‘El Mandarín ’ y el poder de los 10 anillos que estos traen a él y su organización.

Pero, sin duda lo que más ha llamado la atención y que se ha convertido en tendencia, es ver a uno de los villanos clásicos de Marvel en acción: Abominación.

¿Quién es Abominación y porqué forma parte del UCM?

Abominación es un personaje ficticio de los cómics de Marvel creado por Stan Lee y Gil Kane que apareció por primera vez en el cómic ‘ Tales of Ashtonic’ N 90 en 1968.

Emil Blonsky, mejor conocido como Abominación es un supervillano y uno de los principales enemigos de Hulk.

Pero que tras inyectarse una variación del suero del supersoldado mezclado con la sangre de Hulk , dio como resultado a Abominación, un monstruo con super fuerza, velocidad y resistencia.

Abominación y Hulk (Marvel Studios)

Abominación apareció por primera vez en pantalla grande en la película de ‘El increíble Hulk’ (2008) con Edward Norton.

Durante su enfrentamiento con Hulk y al ser detenido, fue encerrado en una criocelda en Alaska y nunca más se supo de él… Hasta ahora en el nuevo tráiler de ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’.

En el nuevo tráiler de ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’, Abominación hace de nueva cuenta su acto de presencia.

Wong, el hechicero, también aparece en el tráiler de ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’

Pero no solo Abominación reaparece oficialmente en el UCM tras el estreno del nuevo tráiler de ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’, sino también Wong, el amigo y compañero de Doctor Strange.

El tráiler no muestra si Abominación logró salir de su encierro y ahora Wong se enfrentará a él o si esta historia será revelada después en la serie de ‘She-Hulk’.

Cabe resaltar que Abominación tendrá una aparición confirmada en la serie, así como el Hulk de Mark Ruffalo.

La película de ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ se espera que llegue a los cines el próximo 3 de septiembre.