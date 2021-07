‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ lanza nuevo y emocionante tráiler

‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ estrenó un nuevo tráiler este 28 de julio de 2021, donde muestra un poco más de la historia.

Este tráiler de ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ avanza cómo será la relación entre el protagonista y el Mandarín, el villano de la película.

Como podemos ver, la trama gira en torno a los 10 anillos de poder que tiene el Mandarín, los cuales heredaría a Shang-Chi.

Sin embargo, esto implica que el joven se convierta en el líder de una organización terrorista mundial, cosa a la que se niega rotundamente.

Todo se complica debido a que Shang-Chi es el legítimo heredero de ese poder al ser el único hijo del Mandarín.

‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ se estrenará el próximo 3 de septiembre de 2021 en cines, posteriormente llegará a Disney+.

Marvel tiene muchas esperanzas en ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’

Hay mucha expectativa dentro de Marvel por ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’, pues es su primera película con protagonista asiático.

Con esto pretenden que ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ sirva para acercar aún más al mercado de Asia al MCU, sobretodo a China.

Recordemos que Marvel siempre ha tratado de tener alguna clase de representación de aquél país, ya sea con menciones o personajes secundarios.

‘Shang-Chi y la Leyenda de los 10 anillos' (Marvel Studios)

Sin embargo, de momento ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ no está teniendo la recepción esperada en China.

Público de aquél país considera a ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ otro intento más de Estados Unidos por “americanizar” la cultura de Asia.

Los tráilers han sido tan mal recibidos que incluso se ha retirado la fecha de estreno de la película en aquél país, por lo que hay riesgo de que no sea lanzada.

Con información de Marvel.