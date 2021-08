‘Shang-Chi’: Protagonista responde a CEO de Disney por decir que la película es un experimento

El MCU vive otra polémica, ahora por ‘Shang-Chi’ (’Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’), pues a Sumi Liu no le gustó que dijeran que es un experimento.

Simu Liu, que interpreta al propio Shang-Chi, le respondió a Bob Chapek, CEO de Disney, esto después de que dijera que el filme es un “experimento interesante”.

Simu Liu interpretó esto como una ofensa para el filme de Marvel, pensando que no está a la altura de otras obras y personajes como Iron Man o Capitán América.

Mensaje de Simu Liu (@SimuLiu)

No somos un experimento. Somos los desvalidos; los subestimados. Somos los que rompen el techo. Somos la celebración de la cultura y la alegría que perseverará después de un año convulso. Somos la sorpresa. Esto esperando hacer historia el 3 de septiembre; ÚNETE A NOSOTROS. Simu Liu

Como podemos ver, los comentarios de Simu Liu son puntuales en contra de lo mencionado por Bob Chapek, aunque no lo cite textualmente.

No obstante, después se aclaró que el CEO de Disney no quería ser irrespetuoso con ‘Shang-Chi’ y todo su elenco. El experimento es en relación al estreno.

‘Shang-Chi’ será la primera película grande de Disney que no llegará de manera simultánea a streaming, experimentando con la posible taquilla del filme.

‘Shang-Chi’ podría ser el mayor fracaso del MCU

El estrenar ‘Shang-Chi’ sólo en cines en plena pandemia podría significar un sacrificio máximo por parte de Disney, pues apunta a ser un fracaso en taquilla.

Analistas creen que en un escenario optimista, ‘Shang-Chi’ abriría con unos 55 millones de dólares (mil millones de pesos), siendo lo más bajo para el MCU.

Incluso ‘The Incredible Hulk’ habría tenido un mejor desempeño en su estreno hace 10 años, con 55.4 millones de dólares (1.1 mil millones de pesos).

Shang-Chi (Marvel)

Con un costo de 185 mdd (3 mil mdp), la película difícilmente recuperaría su inversión; teniendo en cuenta que a mediados de octubre llegaría gratis a Disney+.

Para quedar tablas, ‘Shang-Chi’ deberá de hacer alrededor de 400 mdd (7.9 mil mdp) y para ser un gran éxito rondar los 600 mdd (11 mil mdp).

Hay que mencionar que sólo ‘Godzilla vs Kong’, ‘Rápidos y Furiosos 9′ y ‘Demon Slayer: Mugen Train’ han conseguido ser redituables a nivel mundial.

Con información de Indiewire.