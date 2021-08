‘Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings’ tendrá lugar después de los ventos de ‘Endgame’

‘Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings’ está a punto de estrenarse y, tras declarar que no se transmitirá en Disney+, se confirmó que tiene lugar tras los eventos de ‘Avengers; Endgame’ (2019).

De acuerdo a la página Fandango, el director de ‘Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings’, Destin Daniel Cretton declaró que está película es la más reciente cronológicamente en el UCM.

Esto luego de saber que ‘Black Widow’ (2021) tuvo lugar entre los eventos de ‘Capitan América: Civil War’ (2016) y ‘Avengers: Infinity War’ (2018).

‘ Loki ’, por su parte, tiene lugar en una serie de eventos atemporales tras los eventos de ‘Avengers’ (2012) pero que, gracias a él se desatan las entradas al Multiverso.

‘Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings’ tiene lugar tras el chasquido de Thanos

Aunque el director de ‘Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings’ confirmó que tiene lugar tras los eventos de ‘Endgame’, ' no hizo mención sobre alguna referencia del chasquido de Thanos o el “blip”.

En ‘ WandaVision ’ se abordó un poco sobre el caos que surgió luego de que las personas regresaran del blip gracias al sacrificio de Tony Stark.

En ‘ The Falcon and the Winter Soldier ’ se abordó de una manera mas política y la manera en como se había manejado y reubicado a las personas que regresaron.

Y aunque técnicamente la primera película de la línea temporal de UCM tras ‘Endgame’ fue ‘ Spider-Man: Far From Home’ , únicamente se abordó la ausencia de Iron Man.

‘Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings’ se estrenará el próximo 3 de septiembre en cines y, 45 días después en Disney+

Se espera que ‘Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings’ llegue a las salas de cine el próximo 3 de septiembre.

Pasados 45 días, esta cinta que introduce a un nuevo superhéroe a las filas de Marvel Studios, llegará a Disney+ .

Ciertamente es una medida que ha sido criticada tras el aumento de los casos por Covid-19, especialmente por la variante Delta.

Sin embargo, algunos especulan que el estreno en cines de ‘Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings’ forma parte de su estrategia tras la demanda puesta por Scarlett Johansson tras el fracaso de ‘Black Widow’.

Con información de Fandango.