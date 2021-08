‘Shang-Chi’ no tendrá estreno simultáneo en Disney+

Disney ha decidido apostar por los cines para el estreno de ‘Shang-Chi’ (’Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’), al anunciar que no llegará a Disney+.

‘Shang-Chi’ es la próxima película de Marvel y debido al aumento de casos de Covid-19 se espera un estreno simultáneo como el que tuvo ‘Black Widow’.

El propio Bob Chapek, CEO de Disney, fue quien confirmó la exclusividad de ‘Shang-Chi’ en cines, además señaló que mantiene su estreno para el 3 de septiembre.

Aunque no se dieron razones específicas del por qué de esta medida, todo indica que se debe a acuerdos de distribución con la salas de cine.

No obstante, algunos señala que la demanda de Scarlett Johansson por ‘Black Widow’ también tendría que ver un poco con la estrategia para ‘Shang-Chi’.

Aún así no se descarta algún cambio de última hora en lo que respecta al estreno de ‘Shang-Chi’ y otras obras relacionadas a Disney.

‘Shang-Chi’ llegará a Disney+ tras 45 días de su estreno

Quienes no quieran ver ‘Shang-Chi’ en cines no tendrán que esperar mucho en realidad; la película llegará a Disney+ 45 días después de su estreno en salas.

No sólo eso, su lanzamiento en Disney+ será “gratis”, ‘Shang-Chi’ no estará sujeta al polémico Premier Access; todos los usuarios la podrán ver sin restricciones.

Esta es una nueva estrategia de Disney para con sus filmes, la cual es vista como experimento por parte de los ejecutivos.

Lo de ‘Shang-Chi’ es similar a lo que hace Warner Bros. con sus estrenos fuera de Estados Unidos, que llegan a HBO Max después de mes y medio.

Hasta donde se sabe, dicho movimiento ha sido bien recibido, por lo que Disney trataría de replicarlo ahora para sus filmes más importantes, como ‘Shang-Chi’.

Habrá que ver cómo le va a ‘Shang-Chi’ como exclusiva en cines, de momento el 90% de estrenos durante la pandemia han sido grandes fracasos en taquilla.

Con información de Polygon.