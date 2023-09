El pasado 28 de septiembre se estreno Saw X, la nueva película de la franquicia de terror, la cual ha sorprendido con su calificación en Rotten Tomatoes.

A diferencia de todas sus entregas pasadas, Saw X ha tenido una buena recepción de la crítica y de los fans en Rotten Tomatoes, con calificaciones de 86% y 90% respectivamente.

Con esto se espera que la película tenga una buena taquilla, ya que tiene el aval de casi todo el mundo; además de que su única competencia es Paw Patrol La Súper Película.

Si bien el filme animado llega como la opción fuerte, al ser películas de géneros diferentes no se roban audiencias, de hecho se espera que ambas tengan un buen estreno.

Saw X en Rotten Tomatoes (Especial)

Saw X es la mejor de la franquicia de acuerdo a Rotten Tomatoes

Las calificaciones de Saw X no sólo son sorprendentes por sí mismas en Rotten Tomatoes, también cuando se compara con el resto de la franquicia.

Pues Saw X es la mejor película de la saga, según Roten Tomatoes; lo cual no era muy difícil, pues todas las otras entregas están reprobadas.

De hecho la segunda película de la franquicia Saw con mejor calificación es la original de 2004 con un 50% de aprobación de la crítica especializada.

El resto tiene calificaciones por debajo de esta; siendo Saw: The Final Chapter la peor de todas con un 9% de reseñas positivas.

Calificaciones películas de Saw (Especial)

Calificaciones películas de Saw (Especial)

¿Saw X da miedo? Esto dicen en Rotten Tomatoes

Por muchas reseñas positivas que tenga Saw X en Rotten Tomatoes, los fans no estarán contentos si esta no da miedo, pues se trata de una película de terror al final del día.

Las reseñas de Saw X en Rotten Tomatoes alaban principalmente a Tobin Bell como Jigsaw, quien ese toque estresante y hasta shakespereano que necesitaba la franquicia.

En A.V. Club mencionan “Bell seguramente sabe que esta sangrienta franquicia será lo más recordado, y trata el papel de John Kramer, el asesino de Jigsaw, como si fuera Shakespeare”.

Movie Freak dice algo similar “El regreso de Kramer puede ser una mala noticia para sus víctimas, pero ¿para el resto de nosotros? Jugar su nuevo juego es muchísimo más divertido de lo que debería ser”.

Finalmente en KCCI afirma que Saw X “Te brinda toda la sangre, las tripas y los efectos escalofriantes que esperas de una película de Saw”.

Saw X (Lionsgate)

Con información de Rotten Tomatoes.